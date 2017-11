El once más terrible de Halloween del Real Madrid

Halloween se ha convertido prácticamente en una tradición ineludible en distintos lugares del mundo en la noche del 31 de octubre. En DIARIO MADRIDISTA hemos confeccionado el once más terrorífico del Real Madrid, en el que se incluyen leyendas y actuales estrellas de la plantilla en sus filas.

En la portería aparece el mismísimo Iker Casillas, en su versión más terrorífica, como Iker CUCHILLAS, le secundan en la retaguardia dos clásicos como Fernando ENTIERRO (Hierro) y Paco PAVOR (Pavón). Los laterales serán cosas de dos balas como el actual lateral derecho del Manchester City y ex del Real Madrid, DAÑINO (Danilo) y la leyenda madridista Michel SANGRADO.

El centro del campo, dispuesto a morder piernas y diferentes órganos vitales, lo comandarán GRAVENSTEIN y el actual ancla madridista, Casemiro (CASIMUERO). Las bandas darán paso a la calidad disfrazada de CRUCIFISCO y Marco ASENSINO, que conectarán con los encargados de rematar a sus víctimas en el once de Halloween, BENZEMAL y Fernando MURIENTES.

Este equipo de miedo no sería nada sin un entrenador que pueda ordenar sus ideas maléficas y hacerlas verdad sobre el campo. El encargado de dirigir al equipo de Halloween del Real Madrid no será otro que el entrenador de la Octava y la Novena y ex seleccionador español, Vicente DEL BOSQUE ENCANTADO.