McManaman atiza a Mourinho y sale escaldado en Twitter

José Mourinho se ha creado tantos partidarios como detractores durante su carrera deportiva como entrenador. El ahora jefe del Manchester United hizo de las suyas en el último partido ante el Tottenham mandando callar a su afición después de que éstos abuchearan un cambio que hizo y no gustó nada –Martial por Rashford en vez de un Lukaku que estaba fallando todo.

El también exmadridista Steve McManaman -éste como jugador- es uno de los segundos. El que fuera extremo de la selección inglesa y en la actualidad comentarista deportiva de la televisión británica BT Sports criticó a The Special One de forma general: “Tengo un problema con la forma que tiene de entrenar”.

“Si dirigiese al Liverpool y jugase de la misma manera, no estaría feliz. Quiero estar entretenido y no ser entretenido”, añadió McManaman mencionando además al otro equipo de su vida.

Sin embargo Mourinho vio como minutos después el recién incorporado Martial hacía el primer y único gol de la tarde, lo que sacó a los primeros, los defensores del técnico portugués, a la luz en las redes sociales dirigiendo su ira hacia el ex futbolista inglés.

McManaman salió escaldado

Mcmanaman is the biggest hater about 😩 like we beat everyone 1-0 we got +19 goal difference after 10 games ur teams got +1 u fool https://t.co/7938PSkVQo — SR (@ShaqReilly) 29 de octubre de 2017

“McManaman es el mayor hater, como si ganáramos a todos por 1-0. Tenemos +19 goles de diferencia en 10 partidos y su equipo tiene +1”.

McManaman wouldn’t want Mourinho as Liverpool manager playing that type of football?? Klopp is doing worse playing his… — Jason Walsh (@jason_w1) 29 de octubre de 2017

“¿McManaman no querría a Mourinho como entrenador del Liverpool para jugar así al fútbol? Klopp lo está haciendo peor”.

McManaman as a pundit is a joke, too biased and full of hate towards united can’t even hide it. — Jr (@iErique) 29 de octubre de 2017

“El lumbreras de McManaman es una broma, demasiado parcial y lleno de odio hacia el United que no puede esconder”.

McManaman said he’d be unhappy if Liverpool had beat spurs 1-0 the way we did…tottenham battered them last week — Aegon Targaryen (@AbidAli_MUFC) 28 de octubre de 2017

“McManaman dijo que estaría infeliz si el Liverpool hubiera ganado 1-0 a los Spurs de la forma que lo hizo… El Tottenham les arrolló la semana pasada (4-1)”.

State of McManaman here.. we’ve scored more than Liverpool and conceded less.. his heads gone 😂😂😂 https://t.co/YBKnvQIFQF — Delaney (@mark_anthony99) 29 de octubre de 2017

“El estado de McManaman aquí… hemos marcado más que el Liverpool y concedido menos… Se le ha ido la cabeza”.

Forgot McManaman had a successful managerial career and knew how to win trophies. I’d rather be in Utd’s shoes now than Klopp in 7/8th place — Matt (@mattingram96) 29 de octubre de 2017

Olvidó McManaman que tiene una carrera como entrenador exitosa y sabe como ganar títulos. Prefiero estar en las zapatillas del United ahora que Klopp en la séptima/octava plaza”.