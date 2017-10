Morata se retracta: “Hubo un problema con la traducción, no dije eso del Madrid”

El español Alvaro Morata aseguró en rueda de prensa que está “muy feliz” en el Chelsea y expresó su deseo de quedarse en ese club incluso más de los cinco años previstos por su contrato, en la previa al duelo de la Liga de Campeones contra el Roma.

“Probablemente tenemos un problema de comunicación con esta entrevista. Lo único que diría es que estaba muy feliz cuando estaba en la Juventus, y la única posibilidad de abandonar la Juventus era si el Real Madrid me quería de nuevo. Y esto sucedió”, indicó.

Y es que Morata generó cierta polémica en las últimas horas en el entorno del Chelsea por una entrevista difundida por un medio italiano en la que lamentaba el estrés de una ciudad como Londres y puntualizó desde Roma que solo se trató de un equívoco.

“Quiero decir que hubo un equívoco debido a la traducción. Si el Chelsea me hubiera propuesto un contrato de diez años, quizás lo hubiera firmado. Estoy muy feliz con este club. Me gusta mucho Londres y si lo hago bien puede ser que me quede aún más de cinco años”, dijo.

“Pero tengo que marcar mucho, si no el Chelsea podría buscar a otro delantero”, agregó.

El exjugador del Real Madrid explicó que cuando termine su carrera de futbolista planea volver a España, pero subrayó que esto no tiene nada que ver con su próximo futuro en el Chelsea.

“Londres me gusta mucho y en futuro no sé. Probablemente cuando termine mi carrera volveré a mi país, es normal para mí volver donde he nacido. Digo que Londres es una ciudad increíble, con muchas religiones, personas distintas y me encanta”, afirmó.