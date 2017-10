El entrenador del Oporto confirma que sentó a Casillas por entrenar “por debajo de las exigencias”

Iker Casillas nunca imaginó que su paso por Portugal iba a ser tan difícil. Si precisamente su marcha del Real Madrid se debió entre otras cosas a tener menos exigencias en su carrera deportiva, ahora su entrenador ha reconocido que le ha sentado en el banquillo por no dar esas mismas.

“(Los jugadores) saben cuáles son mis reglas, la forma en que lidero y cómo exijo que los jugadores estén siempre al 100 % en los entrenamientos“, explicó Sergio Conceiçao en la rueda de prensa previa a la jornada liguera.

El otro protagonista del caso abierto en el país vecino reveló una conversación entre ambos en Porto: “Iker quiso saber por qué salió del equipo”. Entonces el también exfutbolista le explicó que todo se debía al entrenamiento que el español realizó durante dos semanas y que, a su juicio, no cumplía con el alto nivel que pide a sus pupilos.

Conceiçao además comentó que no hay favoritismos a pesar de su dilatada trayectoria como madridista y en la selección española: “Tengo que ser coherente en el vestuario, independientemente de que se llame Joaquim, Manuel o Antonio. Si hago excepciones, pierdo a todo el grupo. No lo hago”. “¿Puedo cerrar los ojos a 15 días de entrenamiento que no se ajustaron a mis exigencias? No puedo. Esto lo comprende“, insistió.

Un tema que ya saltó en Madrid

Iker Casillas siempre ha estado en boca de todos. Desde sus inicios hasta ahora, muchas son las noticias falsas que han salido en torno a él pero en este tema ya tiene un antecedente que él mismo reconoció.

Fue en una de sus más controvertidas entrevistas en la capital de España en la que reconoció tener un don: “No necesito hacer 40 dominadas o mil fondos en el gimnasio. Lo he hecho y no me viene bien. Tengo otras capacidades que otros no tienen. Por ejemplo, unas piernas muy fuertes desde pequeño”. “Los que nacemos con ese ángel, como también algunos dicen de mí, lo que tenemos que hacer es ir regando y cuidando esa virtud para no perderla”, comentó en su momento.

Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones, el entrenador del Oporto precisó que el ex madridista tiene “un buen comportamiento” y que ahora “esta trabajando” para mejorar el rendimiento. “Seguramente luchará por recuperar la titularidad”, zanjó Conceiçao.