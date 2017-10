Rajadón del ex madridista Juanfran contra Mateu: “Me ha jodido la vida a mí y a mis compañeros”

El Deportivo de la Coruña no vive su mejor momento y uno de los pesos pesados de la plantilla, Juanfran Moreno, se despachó a gusto en zona mixta tras la derrota (1-4), de los gallegos frente a Las Palmas. El ex madridista criticó duramente a Mateu Lahoz por su arbitraje, asegurando que le ha “jodido la vida a mi y a mis compañeros” en el encuentro.

Al lateral del Deportivo no le gustó nada la actuación del cuarteto arbitral liderado por Mateu Lahoz, y no dudó en mostrar sus opiniones tras el partido, aún caliente por lo sucedido. “A mí nada me va a devolver lo que me han hecho a mí y al Depor, no quiero llevarlo a extremos, pero lo de hoy es muy injusto por mis compañeros. Mateu me ha jodido la vida a mí y a mis compañeros”.

“No creo que duerma tranquilo, aunque los árbitros son seres humanos y no creo que haya ningún complot contra el Deportivo, ni creo que tengan nada contra nosotros”, añadió, aclarando que no cree que los colegiados tengan intencionalidad en sus errores.

“Por eso no expulsan ni a un jugador del Madrid ni a un jugador del Barcelona”, finalizó Juanfran, en unas declaraciones que darán mucho que hablar en los próximos días.