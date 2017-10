Imbroda: “Oír a Guardiola hablar de democracia es como oír a Falete hablar de la dieta mediterránea”

Javier Imbroda ha puesto en su sitio a Pep Guardiola. Mientras el técnico del City aprovecha cada rueda de prensa para hacer política en pro de su independentismo, el ex seleccionador nacional de baloncesto le ha dado un enorme tantarantán dialéctico como los que en su día le daba José Mourinho. Ya era hora de que alguien le tapara la boca al independentista técnico que se harta de dar lecciones de falsa democracia.

El técnico del Manchester City habló ayer después del partido de su equipo y señaló que era “un día muy triste para la democracia” al referirse a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno.

Imbroda, ex seleccionador español y entrenador de equipos de baloncesto como el Real Madrid y el Unicaja, no pudo contenerse y respondió, en su cuenta de Twitter, al entrenador catalán, harto de su independentismo: “Escuchar hablar a Guardiola de democracia y del “pueblo”,es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea. Y que me disculpe Falete.

Javier Imbroda se suma así a las duras y merecidísimas críticas que ha recibido Guardiola por su opinión sobre la situación que vive Cataluña, en el centro de la información política desde hace unas semanas.