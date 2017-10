Álvaro Arbeloa: “¿Ser entrenador del Real Madrid? Nunca se sabe”

Álvaro Arbeloa fue uno de los invitados al Foro Luis de Carlos: Reyes de Europa que se celebró en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El que fuera defensa del Real Madrid, al ser preguntado si se plantea ser entrenador blanco en el futuro, no lo descartó para nada.

“Lo de ser entrenador es algo que todavía no me he planteado. Es una labor muy difícil, pero los caminos del señor son inescrutables. Así que nunca se sabe“, aseguró.

Arbeloa estuvo acompañado de Paco Gento, Antonio Ruiz y Roberto Carlos en un foro organizado por la Fundación Real Madrid que sirvió para recordar los doce entorchados continentales que tiene el club.