Casillas se quedó en el banquillo “por decisión técnica”

Lío en Portugal con Iker Casillas de por medio. El Oporto cayó derrotado ante el Leipzig en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions y las mayor sorpresa fue ver al arquero español sentado en el banquillo. Sergio Conçeiçao, entrenador de los lusos, decidió no contar con él a pesar del gran rendimiento que está mostrando el portero en este comienzo de temporada.

En su lugar, José Sá fue el elegido. El meta de 24 años le arrebató el puesto al de Móstoles. El que en un principio era segundo arquero de los dragones había jugado en la Copa, pero ha sido Iker el que ha llevado la voz cantante en la Liga y en la Champions… hasta el momento.

Ante el revuelo creado tras el partido, Conçeiçao confesó en rueda de prensa que “fue una decisión técnica”. Después, el técnico explicó los motivos que le habían llevado a realizar esta variante: “Creo que este era el mejor once de acuerdo con nuestro trabajo diario y el rival. No me importa el ruido que pueda haber causado”.

Sin embargo, su apuesta no salió bien. El Oporto perdió y Sá no estuvo acertado. El portero fue incapaz de parar un lanzamiento sin aparente peligro, dejando el esférico en bandeja a un Orban que no perdonó para hacer el 3-2 definitivo. El propio Bruma, jugador del Leipzig, admitió que no se esperaban que Iker no jugase: “Me sorprendió mucho que no jugase Casillas”.

Gran arranque

Y es que, no hay motivos deportivos, por lo menos aparentes, para dejar a Casillas en el banquillo. El ex madridista ha comenzado la campaña como un tiro. El Oporto es líder invicto en el campeonato luso y él es uno de los principales artífices de esta buena marcha al haber encajado tan sólo tres goles. Además, suma seis porterías a cero en ocho encuentros liguero, unos números que cualquier portero del mundo firmaría tener.

Por otro lado, en Europa no tuvo su mejor día ante el Besiktas, pero se resarció frente al Mónaco dejando la portería a cero en una gran victoria del Oporto. Con todo esto, la suplencia no se entiende. Sólo el tiempo dirá si esta decisión es definitiva o se debe a un acontecimiento puntual.