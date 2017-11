Zidane: “Todos tenemos que hacer más y empezando por mí”

Zidane no quiere ni oír hablar de la palabra crisis, pero dos derrotas consecutivas suelen llevar a las dudas y más en el equipo más importante del mundo. Tras caer ante Girona y Tottenham, el técnico galo espera que su equipo resurja este domingo (20.45 / Movistar Partidazo) en el Bernabéu ante Las Palmas.

Bale y Carvajal

“Ya estamos contentos porque han vuelto. Nos falta Mateo pero la semana que viene volverá con nosotros. Lo de Dani bien, con normalidad y Gareth también. Han hecho dos entrenamientos y estamos contentos”.

¿Rabia por las críticas?

“Ninguna de las cosas. Son cosas que no puedo evitar. No soy el mejor entrenador del mundo. A lo mejor lo que me han dado es por lo que hicimos. No era el mejor pero ahora no soy el peor. Yo siempre cuando las cosas van mal estoy en el medio. Ni estoy arriba ni estoy abajo. La vida no es arriba ni abajo. La única cosa es lo que yo pienso y mis jugadores piensan. Hay que pensar en positivo porque somos los mismos. No estamos contentos por perder dos partidos pero no va a cambiar nada de lo que vamos a hacer?

Mala racha

“Es fútbol. Son malas rachas como pasó el año pasado. Nos pasó lo mismo y al final conseguimos cosas importantes. La única manera es pensar en el partido de mañana y hacer todo lo posible para ganar”

¿Carvajal y Bale en la lista?

“No. Aún no. Han estado mucho tiempo parados y hay que dar la tranquilidad necesaria. No van a entrar en la convocatoria. Bale tampoco va a ir con su selección. Han pasado treinta y cinco días desde su lesión y lo que queremos es que se quede con nosotros y trabajar para que esté lo antes posible”.

Poca memoria de la gente

“Lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Pensamos lo mismo. Lo de fuera no lo podemos controlar. Lo que podemos hacer es seguir trabajando”.

Las Palmas

“Tenemos que defender y atacar bien. Meter intensidad. Tenemos que hacerlo desde el inicio hasta el final. Esto es la consecuencia de la posible victoria. Si jugamos bien, metemos intensidad y peleamos conseguiremos los tres puntos”.

Jugando mal al fútbol

“No es verdad. No jugamos mal. A ratos puede que juguemos un poco peor pero no creo que sean todos los partidos. Cuando se pierde, es normal que algo pase. Si juegas contra un equipo mejor, como el Tottenham el otro día. Sí podemos jugar mejor pero no creo que el problema sea jugar mal. Vamos a meter toda nuestra energía para cambiar eso“.

Cambio de sistema

“Nosotros podemos cambiar el sistema de muchas maneras. Podemos jugar de muchas formas. No va a cambiar. Ya verás como vamos a jugar mañana. Tenemos una idea y ya está. Verás el dibujo que vamos a poner. Pero no depende del dibujo. No voy a cambiar por perder dos partidos y lo digan algunos”.

Las bajas del verano

“No creo nada. Las cosas se hacen y hay que aceptarlas como son. No voy a hablar de lo que pasó, sólo del equipo que tenemos hoy en día. Ahora hay que meter ganas. Cada uno puede aportar más al equipo, yo el primero, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Tenemos que meter más energía y es lo que vamos a hacer”.

Parón selecciones

“No sé exactamente los que se van a quedar porque tenemos que jugar mañana. Para el Madrid nunca es bueno porque hay muchos jugadores que se van a jugar. Pero es la realidad y tenemos que aceptarla. Esto es así. Lo único que te puedo decir es que nosotros sabemos que los días de parón es muy importante trabajar con los que se quedan”.

¿Echa de menos la BBC?

“Claro. Como todo mi equipo. Quiero a mis jugadores listos y preparados. Quiero a toda mi plantilla aunque después sea un problema.

Cristino no va con Portugal

“Es una buena noticia porque lleva mucho tiempo sin jugar. Es bueno que se quede un poco aquí porque vamos a tener 10 o 12 días para trabajar”.

Peor momento en el Madrid

“No creo que sea el peor momento en mi carrera como entrenador. Es un momento malo pero no es el peor. Soy una persona fuerte y sé que cuando las cosas siempre van bien todo es más fácil pero nuestros jugadores han demostrado que cuando hay momentos complicados siempre dan la cara. Hemos perdido dos partidos seguidos pero vamos a volver a trabajar, ganar y cambiar esta dinámica. Soy una persona fuerte cuando llegan momentos difíciles. En estos momentos voy a trabajar más porque soy el responsable de este equipo y los jugadores quieren demostrar que quieren volver a ganar”.

Cambio en el juego

“Es lo que he dicho antes. Para nosotros va a ser el trabajo el que nos permita conseguir cambiar esta dinámica. Tenemos que ser positivos porque todo lo que nos rodea es muy negativo. Tenemos que ser fuertes todos juntos. No hace mucho que ganábamos trofeos y jugábamos muy bien. Es cierto que hemos perdido dos partidos pero tampoco es una crisis ni hay que volverse locos”.