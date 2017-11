Cristiano sí toca Las Palmas

Jamás habíamos visto algo así desde que Cristiano llegó al Real Madrid. Llegados a la jornada 11 de Liga, la estrella del conjunto blanco sólo acumula un gol en el campeonato doméstico en una mala racha nunca vista antes. Pero calma. El luso juega el domingo ante un rival que se le suele dar bien en el Bernabéu. Está ante el momento y lugar oportuno.

Porque los males del Real Madrid son los de Cristiano. En antaño, cuando el equipo no ha marchado bien, sus goles han servido para sumar de tres en tres, pero cuanto estos no afloran es inevitable que las dudas de la opinión pública se ciernan sobre el, posiblemente, mejor goleador de todos los tiempos.

En Champions ha cumplido pero en el campeonato doméstico no. Un gol en seis partidos donde en algunos ha fallado lo que nunca falló, en otros ha pasado desapercibido y en algunos ha mezclado oportunidades con gestos constantes de desesperación. Pero ante Las Palmas todo puede cambiar.

Y es que Cristiano ha marcado en lo dos últimos partido disputados en el Bernabéu contra el conjunto amarillo. Hace dos temporadas marcó un tanto en la victoria madridista (3-1) y en la del doblete fue clave con dos goles en el empate a tres tantos cosechado en la Castellana. Así que hay motivos para creer en la recuperación de Cristiano.

Marca un gol cada 116 minutos

Es obvio, los datos de Cristiano no son los mejores pero los 6 goles que ha marcado en Champions salvan sus estadísticas en todas las competiciones. Porque el luso ha marcado un total de 8 goles en los 931 minutos disputados lo que le hacen ser el máximo goleador de todo el equipo. En todas las los duelos oficiales marca de forma eficiente aunque su media es peor que la de otros años.

Pero en Liga su rendimiento no es bueno: eso es evidente. El luso ha marcado un gol en 540 minutos, algo que nunca se había visto a lo largo de su carrera en el Real Madrid. Para encontrar unos números así habría que remontarse a sus primeros años en el Manchester. Ante Las Palmas, Cristiano tiene la oportunidad perfecta para acabar con esta inercia negativa en Liga.