Toda la verdad sobre la crisis del Real Madrid

Zinedine Zidane dejó claro tras caer derrotado ante el Girona que no estaba preocupado y que estaba seguro de que iban a levantar la situación pero lo cierto es que el Real Madrid no levanta cabeza en Liga Santander. De 10 partidos ha pinchado en cuatro y ya está a ocho puntos de un Barcelona que sigue sumando a velocidad de crucero.

Pero, ¿cómo ha podido cambiar tanto un equipo en sólo tres meses? En el pasado mes de agosto el equipo de Zidane asombró ante el United y en el doble enfrentamiento de la Supercopa del España ante el Barcelona pero ahora parece que algo no funciona, sobre todo en el campeonato doméstico. Estas son las claves de la crisis del Real Madrid.

Falta de puntería

El Real Madrid ha tenido una sorprendente falta de pegada en este arranque liguero. Los hombres de Zidane las ha tenido de todos los colores pero su falta de acierto de cara a puerta es evidente: a estas alturas de temporada en Liga sólo acumula 19 goles (el Valencia lleva 27 y el Barcelona 28). La falta de puntería le ha hecho tropezar en los duelos ante Valencia, Levante y Betis, donde ha generado multitud de ocasiones pero no ha estado fino de cara a puerta.

El mal momento de Cristiano

Es una realidad: Cristiano no está. Al menos en la Liga Santander, donde sólo ha marcado un gol y ha realizado el peor inicio de temporada desde que viste la camiseta del Real Madrid. El luso volvió en la jornada cinco ante el Betis como remedio para poner fin a la mala racha goleadora del equipo pero esta sigue patente.

Además, el luso está a once goles de Messi en la clasificación del pichichi y se le ve contrariado y peleado con el mundo. A estas alturas del campeonato doméstico, el año pasado acumulaba cinco goles y todo el mundo espera que el luso vuelva para rescatar al equipo en el tramo importante de temporada.

Negados a balón parado

El Real Madrid aún no ha sido capaz de marcar en una jugada de estrategia, uno de los grandes fuertes del equipo en los últimos años. El año pasado el Real Madrid marcó hasta 40 goles de cabeza en toda la temporada y este año aún no sabe lo que es marcar con la testa. Esto también repercute en la cantidad de puntos totales sumados por el equipo.

Mal en defensa

El Real Madrid ha encajado un total de 9 goles en 10 partidos de Liga. Estos números tampoco son dramáticos (el Barcelona sólo encajado tres) pero preocupan más la gran cantidad de ocasiones concedidas por el equipo.

En todos los partidos da una opción al rival para batir a Keylor Navas o Kiko Casilla y eso obliga a mejorar a todo el equipo. Sergio Ramos ha mantenido un buen nivel pero Varane, ha tenido un rendimiento irregular por culpas de las lesiones. Todo este se traduce a que en Liga sólo ha podido mantener la portería vacía en tres partidos de diez.

Fallos de concentración

Hasta ahora no era uno de los problemas evidentes pero Zidane atribuyó a los fallos de concentración la derrota ante el Girona. Otros jugadores como Isco apeló a la actitud o Casemiro se decantó por la intensidad, pero el técnico galo lo achacó todo a la concentración en dos momentos clave que le costó la victoria en Motilivi. Sin ánimo de ofender al mejor entrenador del mundo, parece que al Real Madrid le faltó algo más que concentración en el duelo disputado en Gerona.

Lesiones

Las lesiones, como suele ser habitual temporada tras temporada, han vuelto a ser un hándicap para el Real Madrid. A día de hoy están en la enfermería Gareth Bale, Keylor Navas, Mateo Kovacic y Carvajal y a lo largo de la temporada también han caído Varane, Marcelo, Kroos o Benzema.

Perjudicados por el arbitraje

El Real Madrid tampoco ha tenido suerte con el arbitraje en las primeras 10 jornadas de Liga. Esto no puede servir como excusa pero es cierto que estos le han perjudicado en ciertos momentos donde la balanza se podría haber decantado de lado blanco. Ante el Valencia no se pitó un penalti sobre Marcelo en el último minuto, ante el Levante Hernández Hernández no señaló uno sobre Theo y contra el Betis, Javi García sacó un balón de la línea de gol con la mano.

Así, en el último capítulo, Hernández Hernández, que la le perjudicó en la jornada 3 ante el Levante, dio legalidad al segundo gol del Girona que en el que Portu estaba en claro fuera de juego.