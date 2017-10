Zidane: “Tarde o temprano vamos a levantar esto, no estoy preocupado”

El Real Madrid realizó un mal partido ante el Girona pero Zidane no se mostró preocupado y dijo que los jugadores se sacrificaron y corrieron pero tuvieron dos momentos malos de concentración. También dejó claro que está seguro de que van a levantar esta situación porque creen en el equipo y que los jugadores ahora tienen que descansar para afrontar el importante duelo ante el Tottenham.

¿Qué ha faltado?

“Sobre todo el segundo gol. Hicimos bien la primera parte y después como siempre en el fútbol: son detalles. El primer gol del rival ha sido en un saque de banda y no estuvimos concentrados en la jugada. No hay que darle más vueltas. No era lo previsto. La primera parte estuvimos bien y la segunda un poco peor. Ahora hay que ver el partido y ver los detalles. Esto lo vamos a levantar”

Intensidad, mal juego…

“No estoy de acuerdo. No jugamos mal hoy. El esfuerzo de los jugadores lo hemos hecho. Por eso me molesta. Son más detalles de concentración. Hemos corrido y hemos dado la cara. No conseguimos los tres puntos… Todos los jugadores se han esforzado pero luego, cuando miras los dos goles es un saque de banda que lo dejamos entrar y gol. Es lo que hay. Hoy perdemos tres puntos y estamos a ocho. Esto no va a cambiar nada. Sabemos que esto lo podemos levantar”

Qué le dice a los jugadores

“Lo vamos a analizar cuando veamos los fallos. Ahora hay que descansar porque tenemos el miércoles otro partido. Si perdemos el partido es por algo pero se han esforzado. Me molesta por ellos”.

¿Da pereza la Liga?

“No, al contrario. Es tu sensación, no la mía. Es verdad que el arranque de Liga no es lo esperado pero después de cuatro victorias no esperábamos este partido pero las ganas que tienen los jugadores por esta Liga están intactas”.

¿Qué le preocupa más?

“Los tres puntos o matar el partido antes, porque tuvimos la posibilidad de matarlo. No estoy preocupado por la falta de intensidad, ni de ganas. Son detalles que nos están pasando en la Liga y vamos a seguir trabajando pero trabajar lo estamos haciendo. No estoy preocupado”

No han creado peligro

“Hemos tenido una o dos ocasiones para hacer el segundo. Cuando ganas 0-1 al descanso tienes que pensar que el rival no te pueda hacer daño. Nos han faltado más cosas en la concentración sobre todo con lo que el rival hace bien: juego directo, rápidos en los saques de banda, segundos balones… no ha faltado concentración. Después de todo eso tenemos que pensar en el próximo partido. Tarde o temprano vamos a levantar esto y no estoy preocupado”

No han creado oportunidades

“No ha faltado nada. Sólo hubo falta de concentración en dos jugadas. Son solo detalles. Si empatas el partido es otro y no estuvimos concentrado en estas cosas. Corrimos pero no estuvimos concentrados”.

Bale y ánimo del equipo.

“Esta siguiendo su recuperación. El estado de ánimo del equipo: no puedes estar contento cuando pierdes. Pero nos vamos a poner las pilas para el miércoles porque tengo un grupo que va a estar listo el miércoles”.