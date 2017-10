El consejo de Cristiano a sus hijos para ser el número uno: “Talento, trabajo y dedicación”

Cristiano no descansa ni en sus días libres, y así lo volvió a demostrar en las redes sociales. Zinedine Zidane le concedió dos tras conquistar el prestigioso The Best y el portugués, lejos de relajarse, aprovechó para hacer las otras dos cosas que más le gustan aparte del fútbol: estar con sus hijos y ejercicio.

El Real Madrid disputa en la noche del jueves el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Fuenlabrada, y el técnico blanco le ha dejado fuera también del mismo –también a otros ocho teóricos titulares- debido a que vienen curvas en otras competiciones.

En la viral imagen que colgó en sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram se puede ver al jugador del Real Madrid junto a dos de sus tres hijos –Cristiano Jr. y Mateo- en el gimnasio que tiene instalado en su casa trabajando en una máquina ante la atenta mirada de ambos.

Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1❤️❤️🇵🇹 pic.twitter.com/gZIKpydF2p — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 de octubre de 2017

“Enseñando a mis dos hijos que con talento, trabajo y dedicación es la única forma de llegar a ser el número 1”, es la traducción de su mensaje que acompañó con dos corazones y la bandera de Portugal a modo de emoticonos.

El trabajador incansable

Además, en la fotografía destaca una vez más la tremenda musculatura de Cristiano Ronaldo a sus 32 años de edad, resultado del trabajo diario que realiza tanto en las instalaciones de Valdebebas como en su gimnasio personal como volvió a demostrar al mundo.

Los siete FIFA The Best a los que aspira, como él mismo reconoció después del quinto -antiguo World Player-, van por buen camino. “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”, Confucio se inspiró en CR7.