Florentino: “Alves debió jugar en el Madrid, pero dice que no le llamé”

Dani Alves y Florentino Pérez pusieron una de las anécdotas de la gala de The Best, celebrada el lunes en Londres. El presidente del Real Madrid pasó por los micrófonos de ‘El Larguero‘ tras el partido y desveló una charla que tuvo con el lateral entre bambalinas. En un día de fiesta para el madridismo, que arrasaba en los premios de la FIFA gracias al doblete logrado la pasada campaña, el máximo mandatario blanco bromeó con el brasileño acerca de no haber jugado nunca en el Real Madrid.

“Tenías que haber jugado en el Madrid”, fue lo que Florentino le dijo al carrilero brasileño, elegido por séptima ocasión como integrante del mejor once mundial. La respuesta del ex jugador del Barcelona dejó entrever que, si el directivo madridista se hubiera puesto en contacto en su día con él, habría fichado por el conjunto blanco. “No me llamaste”, fue la respuesta de Alves.

El carrilero fichó por el Barça en el verano de 2008, pero un año antes tuvo un enfrentamiento con Del Nido, que no quería dejarle salir a un grande. Por aquel entonces, el Sevilla venía de ganar la Copa de la UEFA y la Copa del Rey frente al Getafe en el Bernabéu. Al ser preguntado sobre si ficharía por el conjunto de Chamartín, Alves señaló que “sería una recompensa maravillosa”.

Una situación que bien pudo darse en la temporada siguiente, cuando el entonces presidente del Sevilla cedió a sentarse y negociar un traspaso del de Bahía. El conjunto blaugrana se lo llevó por más de 35 millones de euros y pasó a formar parte del equipo de Guardiola, con el que haría historia. Sin embargo, la situación podría haber sido bien distinta si Florentino Pérez se hubiera intrometido en su fichaje. Una simple llamada podría haber bastado, según confesó al presidente madridista.