El hijo de Tito Vilanova retrata los ‘valors’ del Barça: “Cuando no cuentas, te hacen entrenar aparte”

El Barcelona es “más que un club” o eso es al menos de lo que quieren presumir. Las últimas defensas al independentismo de Cataluña no han hecho más que dejarlo retratrado como entidad, por lo que ahora el hijo del icono azulgrana Tito Vilanova ha hecho lo propio deportivamente hablando.

Adriá, primogénito mayor del ex jugador y entrenador culé, reveló en una entrevista en Onda Cero que en la institución blaugrana si te quieres marchar porque no juegas, te hacen el vacío total: “Cuando no cuentas y vas a salir, te hacen entrenar aparte del grupo”.

“Te ponen con un preparador físico y entrenas con los que no cuentan. No te dejan entrenar con el grupo“, añadió el ahora jugador del Hércules que debutara hace tan sólo dos semanas en el conjunto alicantino en Segunda División B .

Adriá Vilanova siguió repartiendo a diestro y siniestro por la situación de bullying laboral que vivió este pasado verano: “Gerard López (ahora entrenador del filial) no confió en mí, no me dio la oportunidad y tuve que salir”. “Se me ha quedado esa espinita. El club me dijo que el técnico no me quería, así que escuchamos ofertas y llegó la del Hércules”, añadió demostrando que ha visto la luz al final del túnel.

El ejemplo de su padre

Un padre es un ejemplo para todo hijo y más si es futbolista y ha triunfado en este deporte. Tito Vilanova, que sí tuviera la oportunidad de debutar con el filial azulgrana, intentó demostrar a Adriá el supuesto seny que tenía el club y ahora se ha dado cuenta que todo ha cambiado o nunca fue verdad.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, Adriá ha recordado las cosas que le dio su padre también con su experiencia en los banquillos: “Me estoy sacando el título de entrenador“. “Tengo muy claro que cuando termine mi carrera como futbolista quiero entrenar”, finalizó.