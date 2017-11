Zidane: “El VAR mejoraría el fútbol”

Zinedine Zidane compareció en sala de prensa en la previa del encuentro de dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Fuenlabrada. Allí habló sobre la necesidad de implantar el VAR en la Liga tras el no gol de Messi frente al Valencia: “Está previsto que se aplique para no sé cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y eso sería un sistema para mejorar el fútbol. Será el fútbol español el que decida para cuándo”.

Según el técnico del Real Madrid, con la llegada del VAR “se puede perder algo de pasión, pero conseguiremos algo bueno. Es inevitable porque vamos a ir hacia algo más tecnológico, así que habrá menos polémicas. Por eso se quiere instaurar el videoarbitraje. Nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol”.

España es de las pocas ligas europeas que no cuenta con la tecnología en el fútbol. Italia, Alemania y Portugal ya lo han implantando, aunque Zidane prefiere no decir nada al respecto. “Yo no voy a entrar en eso porque no busco polémicas. Me interesa mi equipo y mi trabajo. Hay más gente que puede y quiere hablar de eso porque es su trabajo, pero no el mío. Lo que te puedo decir como entrenador y apasionado del fútbol claro que queremos que el fútbol mejore. El resto no es asunto mío”, espetó.