Zidane: “Cuando se abra el mercado invernal, hablaremos”

Zinedine Zidane volvió a abrir la puerta a realizar fichajes en el mercado invernal. Tal como hizo después del partido del pasado sábado ante el Málaga, el técnico del Real Madrid insistió en que no saldrá nadie, pero admitió que están “pensando en elegir cosas y cuando se abra el mercado, hablaremos“.

La distancia con el Barça

“Podemos mejorar y debemos mejorar, pero esto es muy largo y podemos recortar puntos. No me interesa mirar fuera, sólo pensar en lo que podemos mejorar nosotros, que ahora lo estamos haciendo mejor”

El no gol de Messi y el VAR

“Está previsto que se aplique para no sé cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y eso sería un sistema para mejorar el fútbol. Será el fútbol español el que decida para cuándo”.

Una Liga atrasada

“Yo no voy a entrar en eso porque no busco polémicas. Me interesa mi equipo y mi trabajo. Hay más gente que puede y quiere hablar de eso porque es su trabajo, pero no el mío. Lo que te puedo decir como entrenador y apasionado del fútbol claro que queremos que el fútbol mejore. El resto no es asunto mío”.

Canteranos

“Tienen que afrontar el partido con ilusión. Es un campo especial para los jugadores que estarán tienen que hacerlo con ilusión”.

Mercado de invierno

“Puede pasar de todo, nada más. Yo estoy muy contento con mi plantilla y por eso no quiero que se vaya nada. En fútbol puede pasar de todo porque aquí estamos pensando en elegir cosas y podemos hablar. Cuando llegue el mercado hablaremos. Puede ser que no cambie nada. Lo que es seguro es que de aquí no se va a ir ninguno”.

Keylor

“Ya está recuperado y su lesión es pasado. Pensamos en el futuro. Keylor va a estar y nada más. Ya está sano y esa es la buena noticia”.

La vuelta de los lesionados

“Sergio no va a estar, no vamos a arriesgar. Bale va a estar con nosotros mañana y veremos cuánto tiempo va a jugar. Kovacic ya está entrenando con regularidad hace tiempo y espero que mañana pueda jugar todo el partido”.

Un plan para Bale

“Yo quiero a Gareth muy bien, pero no sé cuándo va a estar. Mañana va a estar, va a jugar porque yo lo veo bien, pero tiene que jugar y es el ritmo del partido el que nos va a marcar el camino con Bale. Nuestra idea es que juegue ya mañana”.

¿Un portero y un delantero en invierno?

“Esto es lo que se habla, del delantero y de la portería, pero yo no te quiero hablar de nada. Sabemos que podemos fichar y nada más. De momento, no estamos en eso”.

Ceballos

“Ceballos sabe los jugadores que hay. Son siete centrocampistas y Dani está trabajando muy bien. Está tranquilo, animado, entrena muy bien y lo veo muy metido”.

El papel del Castilla

“Tiene que ser un equipo para formar jugadores. Son chicos jóvenes que tienen que aprender y pensar sólo en jugar y jugar bien. Su categoría es muy difícil y hay que ir despacio con ellos. Es lo que está haciendo Solario y lo está haciendo bien”.

La BBC, ¿intocables?

“El equipo no puede jugar con doce o con trece, así que ya veremos. Se puede jugar con muchos dibujos. Yo quiero ver a los tres, Bale, Benzema y Cristiano, juntos, porque hace mucho tiempo que no los veo y es lo que me gustaría”.

Las ventajas del VAR

“Se puede perder algo de pasión, pero conseguiremos algo bueno. Es inevitable porque vamos a ir hacia algo más tecnológico, así que habrá menos polémicas. Por eso se quiere instaurar el videoarbitraje. Nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol”.

El Clásico

“Siempre ha habido una gran rivalidad que yo viví como jugador y ahora vivo con entrenador. Hay unas emociones increíbles dentro del campo y fuera. Todo el mundo habla de ellos y es algo bonito poder vivirlo. Es algo magnífico. Con lo que me quedo del Clásico es que todo el mundo en estse planeta lo va a ver”.