Sánchez Arminio: “No creo que haya que meter a Iglesias Villanueva en la nevera”

La actuación de Iglesias Villanueva en el encuentro que midió a Valencia y Barcelona en Mestalla no tiene la gravedad suficiente como para mandarle a la nevera. Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, valoró la actuación del colegiado en Cuatro, considerando que sus fallos no tuvieron tanta incidencia en el choque.

Sánchez Arminio defendió a ultranza al colegiado gallego, después de su horrible actuación en el Valencia vs Barcelona, en el que no dio validez a un gol legal de los culés y no sancionó dos infracciones de Umtiti que debieron acabar en penalti. “No acertó, pues mala suerte ¿Y los demás partidos? ¿Esos no los habéis visto? Siempre nos fijamos en el fallo”.

El VAR puede solucionar estos errores de los colegiados, y Sánchez Arminio no se atrevió a negarlo. “Sí, es lógico”, respondió de forma concisa al ser preguntado por la productividad del VAR. “Depende de los dos”, finalizó, en referencia a las competencias de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga para activar la tecnología en la competición.

Siguiendo con su discurso, el presidente del Comité de Árbitros afirmó que no ve motivos para sancionar a Iglesias Villanueva después de lo sucedido. “¿Por qué? No creo que por eso haya que meterle en la nevera. Es un fallo, como lo tienen los entrenadores, los jugadores… ¿Los jugadores no fallan goles, no fallan penaltis?“, aseguró.