Bale vuelve ante el Fuenlabrada: “Ha sido un mes muy duro”

Gareth Bale ya ve la luz al final del túnel. 63 días después, el galés está a punto de volverse a calzar la botas para jugar un partido. Lo hará frente el Fuenlabrada, en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey. El duelo, a priori, no debería general mayor ilusión al ’11’. Incluso, es más que probable que en condiciones normales ni lo jugase, tal y como harán sus compañeros de tridente Cristiano Ronaldo y Benzema. Pero no está viviendo momentos habituales.

Fue le propio Zidane el que confirmó su presencia ante el Fuenlabrada en rueda de prensa. “La idea es que Bale juegue, veremos cuánto tiempo“, dijo el galo.

Great to be back in training with the guys, been a tough month but working hard to get back out there 🔋🎯⚽ #HalaMadrid pic.twitter.com/m8anYQCOtI

— Gareth Bale (@GarethBale11) 27 de noviembre de 2017