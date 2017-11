El agente de Bale: “A Gareth le duele que apoyen más a otros que no son tan buenos como él”

El agente de Gareth Bale Jonathan Barnett concedió una entrevista al portal web fichajes.com. En la misma se deshace en elogios hacia su representado y asegura que “quiere jugar el resto de su vida en el Real Madrid“. Viniendo al club blanco, el galés cumplió un sueño que tenía desde niño y asegura que aunque “no le afectan las críticas” le duele cuando la afición “no le apoya y lo hacen con otros que no son tan buenos como él”.

Relación de Bale con la afición

“Yo creo que los aficionados del Real Madrid tienen que ver lo bueno que es y comprenderle y apoyarle. Eso es muy importante para su evolución. Él quiere jugar el resto de su vida en el Real Madrid. Adora Madrid, la ciudad, la vida y adora el club. Lo quiere de verdad, y por supuesto le duele cuando no le apoyan y lo hacen con otros que no son tan buenos como él. Es una locura, esto pasa solo en España y no lo entiendo. Los aficionados deben entender esto y saber lo buena persona que es”.

“Hay que tener cuidado, pero algunos periodistas en España escriben basura. No se basan en razones futbolísticas, y esto es un error. Los periodistas escriben, pero no se toman su tiempo para analizar lo que él ha hecho. En los partidos que él ha jugado, el Real Madrid ha ganado tres Ligas de Campeones, la Liga, Supercopas, Copa… cuando él ha estado, se ha ganado todo. Los seguidores deberían adorarle”.

Estado de ánimo

“No le afectan las críticas. Si lo hiciera mal y el club no confiará en él, eso sí le afectaría, porque el ama al Real Madrid. ¡Él ama a la afición! Y eso es lo que importa, no lo que digan los periodistas. A él no le trastorna lo que diga la prensa”.

“Creo que las críticas deben mirarse con mucho cuidado viendo ahora los partidos sin Gareth Bale. Esto parará porque verán que cuando vuelva el equipo volverá a hacerlo mejor y en ese momento los críticos deberán disculparse. Espero que vean al mejor Gareth Bale y pidan disculpas”.

Críticas por no hablar español

“Que es mentira. Él es muy tranquilo, agradable y tímido. Para él hablar es embarazoso, pero lo hace perfectamente. Él, desde que era joven, no ve la necesidad de justificarse. Es un futbolista y puedes ver lo que hace en el campo. No tiene porqué disculparse con nadie. Si hace algo mal lo dirá, pero ¿por qué tiene que decir “hola estoy aquí y hablo”? No tiene que hacerlo. Eso es lo que él cree. Si alguien quiere hablar con él, perfecto, hablará con ellos. Pero no va a convocar una rueda de prensa solo para decir “hablo español”.

Evolución de Bale

“Es fantástico ser el agente de un jugador así. Es una de las mejores personas que he conocido. No son palabras, es un hecho. Todo el mundo lo puede ver, no hay nada malo en Gareth. Él se ha convertido en un jugador fantástico. Está entre los tres mejores jugadores del mundo y yo estoy muy orgulloso de él. Con un poco de suerte en un par de semanas, él volverá a tope y a jugar un fantástico fútbol. Lo veréis y observaréis lo bueno que es”.

¿Acierta fichando por el Real Madrid?

“¿Tú que crees? Es un sueño para él. Ha ganado todo lo que podía ganar excepto el Mundial. Solo tiene 28 años y ha conseguido todo. Creo que no hay un jugador en el mundo que en un tiempo tan corto haya ganado todo esto. Está con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos… todo el equipo, pero ellos llevan más tiempo allí. Él tiene hambre de fútbol, no lo hace por dinero. Simplemente adora al Real Madrid y que los aficionados estén con él”.