“Somos el Madrid y no nos vamos a rendir”

El Real Madrid no se rinde. El conjunto madridista confía en salvar la desventaja que tiene en Liga respecto al Barcelona. El mensaje es unánime. Saben que la diferencia con la que cuenta el Barça es considerable, pero confían en recortarla. Aún queda más de la mitad de campeonato por disputarse y que deben medirse en dos ocasiones a los de Valverde.

Si tras el empate en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, los blancos se quedaban a 10 puntos y no tiraban la toalla por revalidar el título, la victoria ante el Málaga hace que los madridistas sigan manteniendo el mismo mensaje. El Real Madrid aún no convence en Liga, pero por fin ganó. Algo que lleva haciendo el conjunto culé desde que arrancara el campeonato.

Pero los madridistas confían en que el bache barcelonista llegará. Y saben que ellos irán a más. El conjunto blanco se encuentra muy lejos del gran juego mostrado durante la pasada temporada, pero son conscientes de que físicamente irán a más y que el juego mejorará. Por ello, los hombres de Zidane saben que podrán mantenerse en la pelea por La Liga hasta el final.

No ha sido el inicio esperado por los blancos. Los resultados no se han dado. Además, el colectivo arbitral no es que haya estado muy acertado a la hora de tomar decisiones en sus partidos. Desde el club no están contentos con las actuaciones de los colegiados y si les dejan saben que pueden recortar las diferencias.

La distancia en Liga podría ser más reducida si en distintos partidos, los trencillas hubieran tomado las decisiones correctas. Pero ya nada se puede hacer. Sólo queda mejorar y esperar a que los de Valverde pinchen. Piensan que las diferencias antes del Clásico podrían ser más reducidas y dismunuirla aún más en el Bernabéu en vísperas de Nochebuena. De lograrlo, La Liga volvería a abrirse. Y con los blancos lanzados y a un nivel semejante al de el pasado curso, por qué no pensar que en mayo se pueda lograr volver a levantar el título.