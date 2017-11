En Inglaterra aseguran que el Real Madrid irá a por Martial

El Real Madrid sigue en busca de un delantero centro que le de los goles perdidos en este comienzo de temporada. Los hombres de Zidane tienen un claro problema de efectividad, lo que está provocado que un gran número de delanteros sean vinculados con la escuadra blanca. Kane, Icardi o Alexis Sánchez han sonado en las últimas semanas, aunque ahora se una el nombre del Anthony Martial.

Según el diario inglés Mirror, el Real Madrid estaría preparando una gran cantidad para poder hacerse con el delantero francés el próximo verano. El conjunto blanco estaría dispuesto a hacer una oferta de 89 millones de euros por el galo para tratar de convencer al Manchester United.

Con Martial, Zidane se garantizaría un delantero joven, con velocidad y con gol. Cristiano y Benzema ya han alcanzado la treintena y el jugador del United vendría perfecto para reforzar el ataque. No obstante, tiene contrato y los de Old Trafford no estarían dispuestos a facilitar la operación.