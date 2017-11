El Real Madrid se impuso al Málaga por 3-2 en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo anotó el gol decisivo tras coger el rechace de su propio penalti. Un lanzamiento que ha dado mucho que hablar en las redes sociales tras el controvierto tweet de la Liga: “La historia de un penalti con final feliz”. Este tweet no ha sentado nada bien a la hinchada boquerona, que lo ha interpretado como una falta de respeto.

La historia de un penalti con final feliz… 1. Cristiano sabe que es penalti 😏

2. Cristiano respira hondo 😙

3. Cristiano golpea y Roberto lo para 😅

4. Cristiano marca y sonríe 😍#RealMadridMálaga pic.twitter.com/CfiVQ7d4tG — LaLiga (@LaLiga) 25 de noviembre de 2017

Seguramente no fue la intención del Community Manager, pero lo cierto es que la afición del Málaga está bastante molesta. En La Rosaleda están las cosas muy tensas. Tras la derrota, los de Míchel se encuentran a siete puntos de la permanencia. De ahí que reaccionaran de esa manera por un gol que fue totalmente legal. Luka Modric fue claramente derribado dentro del área y el colegiado señaló los once metros

Los blanquiazules terminaron molestos con el arbitraje por el gol anulado a Baysse por falta sobre Carvajal. Consideran que en el primer tanto Cristiano comete falta, aunque lo que no recriminan son los dos penaltis no pitados sobre Lucas Vázquez que Gil Manzano no vio. Al final, a la tercera fue la vencida. El claro derribo sobre Modric no pasó desapercibido y señaló la pena máxima.

Al Thani también expresó su malestar con el colegiado en las redes sociales y exigía respeto. “Mi mensaje a la Federación Española: ¿Dónde está la justicia? Nos deben respeto”, dijo el máximo mandatario del club boquerón, quien tampoco habla sobre el gol legal anulado a Cristiano por supuesto fuera de juego de Lucas Vázquez, que estaba en posición correcta.