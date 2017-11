Real Madrid vs Málaga resultado resumen y goles (3-2)

Real Madrid vs Málaga: en directo

Min 92. ¡FINAL! Importante victoria del Real Madrid ante el Málaga, que dio guerra en el Bernabéu (3-2).

Min 87. Gol anulado al Real Madrid por fuera de juego inexistente de Lucas Vázquez.

Min 83. ¡Así celebró el gol Cristiano! ‘Por fin’, diría para sí mismo.

Min 80. Cambio en el Real Madrid. Se retira Kroos y entra Theo Hernández.

Min 77. Trata de atacar ahora el Málaga en busca del empate. Disparó fuera Rosales.

Min 75. ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!! Erró el penalti el luso, pero cogió el rechace y lo mandó al fondo de las mallas.

Min 71. No consigue llegar con peligro ahora el Real Madrid y el Málaga está cómodo jugando a la contra. Empieza el runrún en el Bernabéu.

Min 65. No consigue hacerse dueño del partido el Real Madrid y la afición empieza a impacientarse.

Min 62. ¡La que ha tenido Cristiano! No llegó por poco, estaba a un mentro de la portería.

Min 61. Cambio en el Real Madrid. Se retira Isco y entra Modric.

Min 57. Gol del Málaga, gol del Chory Castro. No estuvo acertado Kiko Casilla.

Min 55. ¡Abrazo de gol!

Min 53. Calientan Modric y Borja Mayoral por parte del Real Madrid.

Min 50. ¡Otro paradón de Roberto! Ahora a disparo de Kroos.

Min 48. El Real Madrid intenta controlar el juego y el Málaga sale replegado pese a ir perdiendo en busca de una contra.

Min 46. ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!

17:12. ¡Así celebró el gol Casemiro!

¡DESCANSO EN EL BERNABÉU! El Real Madrid vence por 2-1 al Málaga gracias a los goles de Benzema y Casemiro.

Min 48. Pitó falta Gil Manzano a Baysse en un salto con Carvajal. Acabó en gol la jugada.

Min 47. Amarilla para Marcelo por falta sobre Recio.

Min 43. ¡Paradón de Roberto a remate de Cristiano! Se le resiste el gol al portugués…

Min 42. Amarilla para Adrián por protestar.

Min 38. Ahora se duele Lucas Vázquez, pero va a poder continuar. Se ha trabado el partido en los últimos minutos.

Min 35. Se lesionó Juankar en un duelo con Lucas Vázquez. Se tiene que retirar lesionado el jugador del Málaga, entra Baysse.

Min 32. ¡Centro muy peligroso de Lucas Vázquez! Le hizo penalti Juankar, pero Gil Manzano no señaló nada…

Min 29. ¡¡UY BENZEMA!! Gran ocasión para el francés tras pase de Carvajal.

Min 28. Amarilla para Peñaranda por dar un manotazo a Vallejo.

Min 26. ¡Así celebró Benzema su gol!

Min 25. La ha tenido ahora el Málaga, sacó bien Varane.

Min 20. ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE CASEMIRO! ¡¡¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!! Gran remate de cabeza del brasileño en un córner sacado por Kroos.

Min 17. Gol del Málaga, gol de Diego Rolan.

Min 16. ¡Disparo de Isco! Detiene Roberto, que ya ha parado varias.

Min 13. Ha salido mucho mejor que el Málaga el Real Madrid, dominando y creando peligro.

Min 9. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BENZEMA! El francés aprovecha el rechace tras un cabezazo de Cristiano que se estrelló contra el larguero y marca a puerta vacía.

Min 8. El once del Real Madrid ante el Málaga.

Min 6. ¡Disparo de Ronaldo! Se marchó fuera.

Min 3. Primera llegada del Madrid, repele Roberto un centro de Isco.

Min 1. Fuera de juego de Cristiano, no era. Empieza pronto Gil Manzano.

Min 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!

16:12. ¡Saltan los equipos de nuevo! Esto empieza…

16:08. Vallejo es la gran novedad en el once de Zidane. El maño entra por las bajas de Nacho, sancionado, y Ramos, que tiene la nariz rota.

16:01. Se retiran los equipos al vestuario. ¡Menos de 15 minutos para el comienzo!

15:55. El Málaga también calienta sobre el césped del Bernabéu.

15:50. ¡Calienta el Real Madrid!

15:45. ¡Vuelve Keylor Navas a la convocatoria! Pero no salta de inicio el costarricense todavía, juega Casilla.

15:43. Así de sonriente llegaba Karim Benzema al Bernabéu. Los dos goles ante el APOEL seguro que tienen algo que ver…

15:37. Partido especial para Isco, que se enfrenta a su ex equipo, el club que le dio la oportunidad de jugar en Primera y en definitiva de llegar al Real Madrid.

15:30. ¡Así han llegado los jugadores del Real Madrid al Bernabéu!

15:20. El Málaga de Míchel sale con: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Diego González, Juankar, Recio, Adrián, Keko, Chory, Peñaranda y Rolan.

15:15. ¡Todo preparado en el vestuario del Real Madrid!

15:05. ¡Saludos! Ya tenemos once del Real Madrid para el partido ante el Málaga. Zidane sale con: Casilla, Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Cristiano y Benzema.

El Real Madrid busca sumar tres puntos importantes en la visita al Santiago Bernabéu del necesitado Málaga. Los de Míchel, que todavía no han sido capaz de ganar a domicilio esta temporada y que están en puestos de descenso, por lo que respectivas urgencias de ambos chocarán en el césped del coliseo merengue. El Real Madrid vs Málaga promete emociones fuertes y sobretodo, muchos goles.

El Real Madrid llega con mejor ánimo a este choque. Pese a no poder llevarse el derbi ante el Atlético, mostró cierta, aunque insuficiente, mejoría en su juego, mientras que solventó la teórica salida plácida a Chipre con su mejor goleada del año, un 0-6 ante el APOEL que ha llenado de moral a las huestes madridistas para empezar a recuperar su perdida ‘pegada’.

Todo pasa por dar continuidad a este despertar goleador frente a un Málaga que de momento da más concesiones defesivas de las necesarias y que está entre los equipos más goleados, aunque también es cierto que en dos escenarios de nivel como el Wanda Metropolitano (1-0) y el Camp Nou (2-0) aguantó con cierta firmeza pese a sus derrotas, no así en Mestalla (5-0).

Zidane espera que los sendos dobletes de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema les hagan recuperar la puntería en liga donde entre ambos acumulan dos tantos. El de Madeira espera cambiar su racha liguera ante un rival al que le ha hecho 16 goles en 10 partidos, mientras que el francés busca la mejor reconciliación con una afición crítica con su actual rendimiento.

Este dúo se perfila como el titular, más con la baja de Marco Asensio y la todavía no disponibilidad de Gareth Bale, que entrenó con el grupo y que podría entrar en la convocatoria. Sí habrá cambios en el centro del campo, donde Casemiro e Isco, que no jugaron en el GSP, volverán presumiblemente al once junto a Kroos y Modric, aunque el croata podría descansar tras jugar los últimos 180 minutos.

Por otro lado, en defensa el técnico francés podría estar obligado a hacer cambios. ‘Zizou’ está a la espera de saber si cuenta o no con el capitán Sergio Ramos, que debe jugar con máscara por la fractura nasal que se produjo en el derbi, y no tiene a Nacho por sanción. Si el de Camas es baja, Jesús Vallejo, titular ante la UD Las Palmas, formaría el centro con Varane. Keylor Navas está ya recuperado y parece que volverá a la portería.

Por su parte, el Málaga llega advertido de la mejoría de su rival, pero amparado en el rendimiento de otros rivales que han tenido sus opciones en el Santiago Bernabéu y dispuesto a jugar con la diferente urgencia que tienen los madridistas y su posible ansiedad para cerrar el partido cuanto antes.

El conjunto malaguista ha dado también síntomas de mejoría en los últimos partidos, pero estos se han visto reflejados sólo en La Rosaleda donde ha ganado sus dos últimos encuentros (Celta y Deportivo), lo que le ha servido únicamente para dejar el puesto de colista, pero no la zona de descenso.

De hecho, lejos de la Costa del Sol, el rendimiento del equipo de Míchel no es demasiado positivo y es el único de Primera que no ha puntuado todavía como visitante, aunque como ‘alivio’ está que de sus seis salidas han sido a campos de equipos que aspiran a los puestos altos.

El técnico madrileño, que vuelve a su casa, dejó claro que no cambiará el sistema a cinco defensas y que contará con Rosales pese a que esté apercibido. Además, recupera a Recio para el mediocampo junto a su hijo Adrián y apostará por jugadores ofensivos como el ‘Chory’ Castro, Peñaranda y Rolón para intentar que el club logre su primera victoria en el Bernabéu, estadio donde sólo ha empatado en siete ocasiones de 36 visitas.