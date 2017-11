Messi: “No sé si seré amigo de Cristiano, sólo nos vemos en las entregas de premios”

La amistad Messi Cristiano no es viable, al menos a corto plazo. A pesar de la buena relación que ambos muestran cada vez que se encuentran en un evento, Leo Messi, en una entrevista concedida a los miembros de la ESM –European Sports Media– y que ha publicado Marca, niega esta opción por incompatibilidad temporal. El astro argentino se sinceró sobre varios aspectos de su vida y su juego, destacando su opinión sobre una posible relación con Cristiano Ronaldo fuera de los terrenos de juego.

Preguntado por una amistad con Cristiano Ronaldo, Messi fue sincero y casi descartó la posibilidad, al menos en un futuro cercano. “No sé si lo seremos. La amistad es algo que se construye a través de pasar tiempo juntos y de conocerse. Nosotros no tenemos relación, pero más que nada porque solamente nos vemos en las entregas de premios y es el único momento en el que hablamos. En ese momento está todo bien, pero luego no volvemos a cruzarnos”.

Ambos jugadores se han distinguido, además de por sus logros dentro del terreno de juego, por el respeto mutuo cuando se han encontrado en las galas de entrega de premios, caso del The Best o el Balón de Oro. Cristiano y Messi son rivales históricos en el césped, pero fuera de él guardan una relación cordial que es ejemplo para todos los seguidores del deporte mundial.

Messi también habló sobre sus rivales para hacerse con el Balón de Oro, dejando el abanico abierto más allá de Cristiano Ronaldo, gran favorito tras conquistar Liga y Champions con el Real Madrid. “Hoy por hoy hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar a ganar el Balón de Oro. En los últimos años éramos nosotros dos, pero ahora hay futbolistas como Neymar, Mbappé o Suárez que pueden optar a este premio”.

Por último, Leo aseguró no creerse la supuesta crisis que atraviesa el Real Madrid, el gran rival del Barcelona en la lucha por todos los títulos. “Es algo pasajero. No es la primera vez que me toca vivir una situación así del Real Madrid en una liga. Al final va a estar peleando por todo, por el equipo que es, por los jugadores que tiene y porque fue siempre así.