Hasta Míchel raja del árbitro: “El gol de Baysse me pareció válido”

Míchel se quejó de la actuación de Gil Manzano en la rueda de prensa posterior al Real Madrid – Málaga. El Málaga se sintió perjudicado después de que se anulara un gol ilegal en la última jugada de la primera parte cuando Baysse empujó a Carvajal antes de batir con la cabeza a Casilla.

La actuación del árbitro

“¿Sentirme perjudicado? No lo sé. Ser árbitro es muy difícil. La jugada más clara que he visto ha sido la última de la primera parte. Me ha parecido gol válido·. Eso no sé si cambiaría el resultado porque quedaban aún 45 minutos”.

Situación del Málaga

“Nos están pasando muchas cosas y muchas negativo. Tenemos fe y calidad para jugar. La clasificación es tortuosa para nosotros. Desde el día del Athletic Club el equipo está cada vez mejor. El equipo ha estado en casi todos los partidos con posibilidad de hacer algo más”.

Gol anulado a Baysse

“Hubiese sido de traca que hubiera pitado el final de la primera parte. En Barcelona el balón salió un metro. No quiero centrar la situación en la que estamos por estas cosas. El árbitro nos dijo que había sido falta. Si él lo ve, ¿Quién lo puede dudar? No sé si se ha podido equivocar pero lo cierto es que lo hemos pagado”

Lesión grave de Juankar

“Juankar nos preocupa. Siente inestabilidad en la rodilla”

Vuelta al Bernabéu

“Me voy contento en la que siento como mi casa. Nunca vuelvo porque siempre estoy”.

Relación con Zidane

“¿Que si me tomaría unas cañas con algún entrenador? No bebo cerveza, pero vino sí. Si me invita Zidane, encantado. Ya que estamos aquí”.