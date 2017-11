Por algo el Madrid busca portero: Casilla cantó en el segundo gol

El Real Madrid no es el de la pasada temporada y Kiko Casilla tampoco. El segundo portero del equipo últimamente no viene haciendo actuaciones sobresalientes y ante el Málaga cometió un grave error en el segundo gol del equipo de Míchel que pudo costarle muy caro al equipo madridista. Cristiano acabó arreglando el error del meta que estuvo muy inseguro durante todo el duelo.

Todo ocurrió con 1-2 en el marcador cuando restaban tres minutos para llegar a la hora de partido. Chory Castro se atrevió a probar desde muy lejos a un Kiko Casillas que se introdujo el balón en su propia portería. Un error garrafal que le pudo costar dos puntos al Real Madrid que hubieran sido definitivos de cara a la lucha por la liga.

Y es que en los 10 partidos que ha disputado esta temporada no se ha visto al Kiko Casilla de la pasada temporada. El año pasado su nivel fue tan bueno, que el club dijo ‘no’ a una propuesta que llegó desde el Newcastle de Rafa Benítez. Esta temporada, en los partidos en los que ha tenido que sustituir al lesionado Keylor Navas, se le ha visto algo más inseguro y su fallo ante el Málaga ha sido el segundo tras su error en el primer gol de Alli ante el Tottenham.

En el resto de partidos sus actuaciones no han sido malas pero tampoco sobresalientes: no ha podido salvar al equipo cuando la situación lo requería. En los siete partidos de Liga que ha disputado, ha encajado un total de seis tantos y en Champions ha sacado el balón de la red en tres ocasiones en los dos choques que ha jugado. Unos números que dejan claro que sus actuaciones no están siendo las mejores. Con Keylor recuperado, el del duelo copero ante el Fuenlabrada puede ser su último esta temporada salvo que el meta tico se lesione.

Kepa, De Gea, Courtois…

Esta situación en la portería deja claro que el Real Madrid necesita un portero. En la cúpula del club siempre han tenido en la mente que hay que fichar un portero de primera línea mundial pero las dos Champions consecutivas con esta dupla frenaron las intenciones de la dirección deportiva blanco.

Pero todo hace indicar que este verano llegará un portero al Bernabéu. De Gea siempre ha sido el preferido pero la negociación con el Manchester hace difícil su fichaje. Más fácil parece la opción de un Kepa Arrizabalaga que ya tiene el visto bueno de Zidane y Lluis Llopis. Este puede ser el próximo portero en defender la portería del Real Madrid. Una apuesta de presente y futuro.