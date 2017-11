Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la víspera del decisivo partido que enfrentará este sábado en el Bernabéu al Real Madrid con el Málaga. El técnico hizo autocrítica y admitió que no se esperaba “estar a diez puntos del Barça a estas alturas”, aunque no quiso poner como excusas las bajas que ha tenido el equipo.

Dificultad del Málaga

“Es un equipo al que su clasificación no está acorde con su nivel. Juegan muy bien y vienen en buena racha. Será un partido difícil y tendremos que jugar bien para ganar”

¿Cómo está Bale?

“Sabemos lo que nos puede aportar Bale. Es muy fuerte, muy potente y técnicamente muy bueno. Trabaja mucho y los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Se habla mucho de que se lesiona mucho, juega tres partidos y no juega uno, pero es un jugador muy importante para nosotros. Lo sabe él, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Queremos que esté bien, pero no sé cuándo va a jugar. Hoy se ha entrenado con nosotros y veremos cuándo puede entrar con el equipo”.

¿Echan de menos a Bale?

“Yo prefiero tener a Gareth con nosotros. Él nos puede aportar su fuerza, trabaja mucho, es muy rápido, centra muy bien y nos puede aportar muchas cosas. Lo importante es que queremos verle con nosotros para que le quite todas las cosas negativas que puede tener alrededor”.

Sergio Ramos

“Mañana vais a ver. Sergio va a jugar cuando esté bien, así que mañana veremos. Hay otros jugadores que están con nosotros y yo no tengo miedo a nada. Si no juega Sergio jugará otro y lo hará bien”.

La amarilla de Carvajal

“Me sorprende el lío que está montando alrededor de esto. Dani no forzó nada, es una acción más. Lo que te puedo decir es esto. Veremos lo que va a pasar”

Menos goles encajados

“El nivel defensivo del equipo es muy bueno y nosotros intentamos mejorar siempre. Llevamos tres partidos seguidos sin encajar gol y eso es la mejor manera de ganar un partido. Los jugadores están trabajando en defensa como un equipo y lo estamos haciendo mucho mejor”.

Las lesiones

“No influyen en nada. Esto es el fútbol. Las bajas son parte del juego y no voy a buscar excusas. Los diez puntos no son sólo por las bajas, yo soy el responsable de esto y tenemos que recortar. Sé y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. No vamos a buscar excusas”.

La baja de Bale

“Esta vez va a tardar menos en estar bien porque la lesión no fue muy larga. Lo que tenemos que hacer con Bale es recuperarle al cien por cien, pero creo que no va a necesitar tanto tiempo para recuperar la forma. Yo le veo ya muy bien”.

La vuelta de los lesionados

“Casi todos pueden entrar. Keylor, Kovacic o Bale pueden entrar en la lista, pero ya lo veréis”.

Asensio

“Le ha pasado algo esta mañana, es poca cosa, pero tiene algo y ahora sacaremos parte médico. Mejor perderse tres o cuatro días que seguir y hacerse más daño”.

Recortar puntos

“Ya veremos. Entre Valencia y Barça alguno va a perder. A nosotros nos interesa hacer nuestro partido y ganar. Ya veremos después lo que pasa en Mestalla, algo pasará seguro”.

La desventaja

“No me imaginaba para nada estar a estas alturas a diez puntos del Barça”

Míchel

“Es un entrenador que vale. Ha hecho buenas cosas como jugador y como entrenador y creo que el Málaga acierta manteniéndole porque es un equipo que juega bastante bien”.

La racha de Cristiano y Benzema

“Necesitábamos que marcaran ambos pero ahora hay síntomas positivos con ambos. No creo que el APOEL fuera fácil, sino que nosotros jugamos muy bien y tanto Cristiano como Karim pudieron marcar dos goles cada uno. Yo creo que el cambio de racha ya se ha dado y ellos siguen trabajando muy bien durante la semana”.

El mes de diciembre

“todos los partidos son decisivos para nosotros porque tenemos una diferencia con respecto al líder. Estamos en el buen camino, somos positivos, estamos mentalmente fuertes y los partidos de aquí a final de año van a ser decisivos para recuperar puntos”.