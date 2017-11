El Real Madrid rechazó a Icardi por su vida privada

Mauro Icardi está en el foco. El argentino está se ha puesto a tiro y gusta al Real Madrid desde hace tiempo. De hecho, el club blanco ya se interesó el pasado verano por él, pero finalmente la cúpula decidió no dar el paso de hacer una oferta formal al Inter de Milán por la vida privada que el delantero lleva en Italia. Icardi es un jugador extravagante y controvertido, le gusta presumir de los lujos a los que puede acceder por ser futbolista, y su mujer Wanda Nara hace que su vida fuera de los terrenos de juego sea todavía más conocida y, a veces, polémica.

En los despachos de Concha Espina no gusta la ostentosa y lujosa vida que lleva Icardi, y menos que lo comparta día sí y día también en las redes sociales con su pareja, que también es su representante, otro tema que no termina de convencer a la planta noble del Bernabéu. Dentro del terreno de juego Icardi ofrece pocas dudas. Es un goleador nato, este curso va a diana por encuentro en la Serie A y es un ariete de área que vendría de perlas al Real Madrid. Pero fuera del verde, Icardi es una bomba de relojería.

El argentino, por ejemplo, va a entrenar en algunas ocasiones con el Inter de Milán en helicóptero, tiene un chófer personal, no para de comprarse coches de lujo y de enseñarlos en sus redes sociales. Pero la cosa no queda ahí. También presume de sus yates, sus relojes, sus teléfonos móviles y un largo etcétera de lujos que cualquier jugador puede permitirse, pero que él los airea a los cuatro vientos, algo que no gusta al Real Madrid.

Y luego está el tema de su mujer, Wanda Nara. Icardi y ella son habituales protagonistas en la prensa rosa italiana y en el club tampoco convence lo que pudiera ocurrir en España con la controvertida pareja. Una relación, por cierto, que nació de la ‘traición’ de Icardi a Maxi López, pues Wanda Nara era novia de este último cuando ambos eran compañeros y acabó dejando a Maxi para acabar con Icardi.