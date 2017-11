El Málaga está en una situación muy complicada. Sigue a cuatro puntos de la permanencia pese a la victoria frente al Deportivo de La Coruña el pasado domingo. Sin embargo, parece que la consigna en La Rosaleda está clara: llegar con vida al mercado de invierno y reforzar el equipo para intentar salvar la temporada. En esas, Míchel fue cuestionado por dos jugadores del Real Madrid en Onda Cero, y el técnico blanquiazul reconoce que las cesiones de Borja Mayoral y Marcos Llorente le vendrían de perlas.

“Si el Real Madrid piensa en ceder jugadores de su calidad, a nosotros nos vendrían de maravilla, pero dudo que los cedan y dudo que pudiésemos hacer frente a esos contratos”, dijo el entrenador malaguista, que este sábado vuelve a la que fue su casa para sentarse en el banquillo rival.

Están jugando poco

El caso es que Llorente y Mayoral están teniendo muy pocos minutos. El centrocampista esperaba jugar más, pero la realidad es que Zidane apenas está contando con él, ni cuando Casemiro descansa como frente al APOEL en Chipre. Por sus cabezas puede rondar pedir salir cedidos, pero el entrenador francés siempre ha mantenido que ambos serán importantes durante el curso y lo normal es que ambos acaben la temporada en el Real Madrid y en verano ya se verá…

Obviamente a Míchel le gustan ambos jugadores, pero sabe de lo complicado que es sacarlos del Real Madrid. Por último, el entrenador del Málaga habló de la visita al Bernabéu: “No pensamos que es una ventaja que el Madrid esté a diez puntos del Barcelona, y eso entre equipos grandes no es tanto. Por ejemplo, al Barcelona le quedan dos partidos ante el Madrid que son seis puntos. Visitar el Bernabéu es siempre excitante pero lleva unas dificultades. Aunque el Madrid estuviese séptimo, nadie es favorito en el Bernabéu. Allí saben que soy del Málaga y lo entienden, nos han enseñado a ganar. No me siento un forastero en el Bernabéu. Vamos con la misma mentalidad que al resto de campos”, dice.