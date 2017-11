Messi ya no disimula: le cambia la cara cuando se le acerca Bartomeu

No es ningún secreto que la relación de Messi con Bartomeu no es la mejor posible. De hecho, como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito uno de los principales impedimentos para que el argentino firme su renovación es que no quiere hacerse la foto con el presidente del Barcelona.

Y como una imagen vale más que mil palabras no hace falta más que ver la cara de Messi en el acto en el que recibió su cuarta Bota de Oro. En el momento en el que se organiza la foto de familia, Leo, en el centro de la foto, posa con el galardón con una sonrisa separado de Bartomeu a su izquierda por el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. En el momento en el que el periodista se retira, el presidente aprovecha para acercase al delantero mientras le cambia el rostro.

Tras comentarle algo, a lo que Messi responde poniendo morritos y casi sin mirarle, Bartomeu desaparece del mapa. En cuanto se da la vuelta, Leo recupera su mejor sonrisa.

El acto se celebró en la Antigua Fábrica de Estrella Damm y el argentino ha recibido el galardón de las manos del anterior ganador del trofeo, su compañero de equipo Luis Suárez.