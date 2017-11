Abidal destapa una gran bronca con Guardiola por el uso del catalán

La relación de Pep Guardiola con sus jugadores en el Barcelona no fue tan idílica como parecía. El último en desvelarlo ha sido Eric Abidal, que recordó un incidente con el técnico catalán durante una de las pretemporadas azulgranas en la radio francesa Europe 1.

“Durante un stage de preparación en Estados Unidos. Guardiola se acercó y me echó en cara no hablar español y hablar siempre en francés con Thierry Henry“, empezó diciendo el defensa galo en el programa Y a pas peno.

El ya exfutbolista siguió contando la anécdota ante la cara de estupor del presentador: “Simplemente le contesté: ‘uno, tú no me hables así que no soy un niño. Dos, si yo no puedo hablar en francés con Henry, ¿por qué los catalanes hablan entre ellos en catalán?”.

La cosa no quedó ahí, tal y como Abidal se encargó de concluir ante la alucinación de propios y extraños: “A partir de ahí la discusión fue a más y el tono subió”. “Hasta tuve que ir a ver el presidente (Laporta) para explicárselo”, finalizó de la misma.

Sin embargo, también tuvo tiempo para elogiar a Guardiola: “Es un entrenador con una gran clase. Aprendía todos los días de él”. “Es la exigencia de un gran nivel. Hacíamos un trabajo de grupo y todo el mundo debía actuar según lo planeado, sin fisuras”, reveló también el natural de Saint Genis-Laval.

Guardiola el independentista

Pep Guardiola siempre ha mostrado su catalanismo. En las últimas fechas, ha sacado su versión más heavy metiéndose en política. Muchas son las voces que le han dejado retratado en este tiempo. Abidal se ha unido pues a los Imbroda, Ruth Beitia que también soltaron un zasca monumental al actual técnico del Manchester City.