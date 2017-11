Icardi sólo saldría del Inter para ir al Real Madrid

Mauro Icardi tiene muy claro que sólo dejaría el Inter de Milán para jugar en el Real Madrid. Cualquier otro club del mundo podría llamar a su puerta y el delantero argentino haría oídos sordos, pero si el actual campeón de Europa viene a por él lo tendría muy claro. Se mudaría a la capital de España para dar el impulso definitivo de su carrera.

Icardi lo tiene todo en el Inter. Es la auténtica estrella de un equipo que esta temporada está recuperando laureles del pasado y el goleador es pieza clave en esta resurrección. El internacional argentino ha hecho 13 goles en 13 partidos, lo que está permitiendo a los neroazzurro pelear la Serie A tras varios años de sinsabores, lejos incluso de los puestos europeos.

Por este motivo, solo cambiaría su brillante estatus en Milán para fichar por el equipo del Santiago Bernabéu. Icardi sabe que el único club que le permitiría destacar y tener casi el mismo peso que ocupa en el Inter es el Real Madrid. El argentino encajaría a la perfección en el esquema del equipo dirigido por Zinedine Zidane.

Es un delantero centro puro. Una figura que, tras la marcha de Mariano y Morata, no hay en la plantilla blanca. El atacante es feliz en el área y podría jugar con cualquier hombre de la BBC. Es decir, se acoplaría a la perfección teniendo tanto a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale por las bandas como con Karim Benzema en una posición un poco más retrasada. El futbolista está convencido que en el Real Madrid no pararía de meter goles.

Este pensamiento de Icardi está en relación a las palabras que pronunció Daniele Massaro, ex jugador del Milan y comentarista en Premium Sport. “Hoy puedo decirles que Icardi, el próximo año, estará en el Real Madrid”, aseguró el italiano.

Opción veraniega

Icardi está en la lista y el jugador está loco por la música, pero hasta que no finalice la temporada el camino del futbolista y del Real Madrid no se unirían. A pesar de que podría jugar Champions, ya que el Inter no está inmerso en competiciones europeas, el club no se plantea que llegue en el mercado invernal, salvo lesión de gravedad.

La operación no sería sencilla y, a pesar de contar con el sí del jugador, deberían negociar con un Inter que no vería con buenos ojos perder a su estrella. El Real Madrid se deberá remangar en los despachos para hacerse con un delantero que a sus 24 años está llamado a convertirse en uno de los mejores del mundo.