El enésimo guiño de Hazard: “Tengo admiración por el Madrid”

Eden Hazard sigue haciendo lo imposible por jugar en el Real Madrid. Cada verano, el jugador del Chelsea ve como su nombre se relaciona con el del conjunto madridista. Pese a todo, ese interés nunca se ha llegado a concretar. Pero el Belga no se esconde y ha vuelto a declarar su deseo de jugar en el Bernabéu. “Sabemos la admiración que tengo por el Real Madrid”, tras el choque de Champions ante el Qarabag.

El Chelsea se impuso por 0-4 en Azerbaiyán, siendo uno de los hombres más destacados de los blues. El equipo dirigido por Antonio Conte selló su pase a los octavos de final de la competición continental y, a la conclusión del encuentro, el mediocentro habló claro sobre la profunda admiración que siente por el conjunto blanco en unas palabras a Canal+ Francia.

Eso sí, Hazard dejó claró que si aún no ha abandonado el cuadro londinense, es porque no ha querido: “Yo estoy muy bien aquí. Todavía tengo dos años de contrato. Cuando quiera irme, me he iré. Sabemos la admiración que tengo por el Real Madrid, pero estoy bien en el Chelsea. Todos los años se dicen cosas sobre mí, pero me quedé”.

Lo cierto es que el pasado verano, con el poder absoluto de Zidane para confeccionar el equipo, parecía el definitivo para vestir a Hazard de blanco. Sin embargo, el jugador se fracturó el tobillo en el último encuentro con su selección en junio. El mediapunta del conjunto londinense pudo abandonar la disciplina blue entonces, pero el Real Madrid desestimó su fichaje, al tratarse de una complicada lesión.

Meses después y una vez recuperado, vuelve a tratar de acercarse al conjunto de Chamartín. Lo cierto es que el ex del Lille nunca ha escondido sus sentimientos hacia la entidad ni su admiración por Zidane. Tampoco lo ha hecho francés. El técnico madridista siempre ha reconocido que Hazard es un futbolista de su gusto. Por unas causas o por otras, aún no se ha producido su desembarco en el campeón de Europa. Pero este podría estar cada vez más cerca, y es que el belga todavía no ha renovado con los blues.