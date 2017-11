Allegri pide un esfuerzo a la Juve para fichar a Isco

La Juventus sigue interesada en Isco. El malagueño se ha destapado como uno de los hombres más importantes del conjunto madridista y, como es lógico, no ha pasado desapercibido en Europa. El subcampeón de Europa quedó prendado de él después de perder la Champions en Cardiff y quiere encandilar al mediocentro del Real Madrid. Allegri le considera prioritario para el próximo mercado y, según La Stampa, ha pedido a los directivos que hagan un esfuerzo por abordar el fichaje de la sensación del Bernabéu.

El jugador se convirtió en esencial para Zidane con la lesión de Bale en el tramo final de la temporada pasada. Hasta tal punto se ganó su puesto en el once que, con el galés recuperado, fue titular en el choque ante los italianos que llevó a los blancos a su duodécimo cetro continental. Sus actuaciones le valieron una renovación que le mantendrá vinculado a la entidad madridista hasta 2022. No parece, por tanto, fácil que el club le vaya a dejar marchar, pues su claúsula de rescisión es galáctica.

El madridista es en la actualidad uno de los principales bastiones del conjunto blanco. Se trata de uno de los pocos capaz de darle al equipo profundidad en ataque. Sin duda, este está siendo su año de confirmación en el Real Madrid. Por ello, su marcha es una cuestión que no se plantean en la zona noble de la entidad.

Pese a ello, Allegri no se rinde. El técnico le confía en que desde la directiva de laVecchia Signora haga lo imposible por terminar vistiendo de bianconero al malagueño. Son conscientes de que más que una posibilidad, es una utopía, pero el técnico italiano, que continuará el año que viene en el club turinés, se ha empecinado en hacerse con Isco.

El interés no es nuevo, pues hace dos veranos ya ofreció entre 30 y 40 millones por él. En aquel momento, el jugador no era ni mucho menos indiscutible en el conjunto blanco y si entonces fue imposible hacerle salir, en un futuro no muy lejano será aún más complicado. Sin embargo, Allegri no pierde la esperanza de dirigirle algún día.