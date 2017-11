Zidane: “Los goles de Cristiano y Benzema son muy importantes para ellos”

Zidane compareció en rueda de prensa más sonriente que últimamente tras la victoria del Real Madrid frente al APOEL de Nicosia. El conjunto blanco pasó por encima del equipo chipriota y la mejor noticia de la noche, además del triunfo, fue que Cristiano Ronaldo y Benzema volvieron a ver puerta, ambos por partida doble: “Lo más importante es que pasamos de fase y que ya estamos en octavos. Además, dejando la portería a cero, metiendo seis goles, dos de Karim, dos de Cristiano. Podemos estar todos contentos y satisfechos de cómo ha ido el partido, también han jugado algunos que tienen menos minutos”.

“¿Dobletes de CR7 y Benzema? Es muy importante para ellos, viven del gol. Siempre hablamos con los jugadores, con Karim y con los demás. No es que Benzema esté sufriendo. Al no hablar mucho, como yo, algunas veces se lo guarda dentro. Pero no le afecta, sabe dónde está, es bueno y a los buenos siempre les pedimos más. Ya lleva diez años en este club, a lo mejor tiene que hacer un poco más que los demás, pero él es consciente de ello”, añadió el francés sobre su compatriota.

El técnico se mostró satisfecho por la imagen ofrecida por el equipo: “Nunca es fácil aunque lo parezca por meter seis goles. Hicimos un buen partido, serio. Estamos en buen camino, estamos haciendo las cosas bien últimamente. Seguimos creciendo y eso es lo más importante. Podemos decir que es un partido ante un rival flojo, pero no es así. Los jugadores que juegan menos también han tenido minutos y eso es bueno”.

No le preocupa ser segundo

El Real Madrid pasa matemáticamente a octavos de final como segundo de grupo, algo que no preocupa en exceso a Zidane: “Aunque ganemos e ultimo partido creo nos quedaremos segundos, no podemos hacer nada ya. Eso no cambia nada, nos tocará el rival que nos tenga que tocar. Jugaremos los partidos e intentaremos pasar de ronda. ¿Una faena para el rival medirse al Madrid? Creo que sí (risas), pensarán que es difícil jugar contra nosotros. Todos los rivales son buenos, vamos a jugar contra un primero y eso significa que lo han hecho fenomenal”.

Por último, el galo dio una buena noticia en cuanto a los lesionados: “El jueves van a entrenar con el grupo Bale, Keylor y Kovacic. Lo de Marcelo es un golpe pequeño en el muslo, nada preocupante. Sólo quería que jugase un poco Theo en su sitio porque no tiene muchos minutos, igual que Ceballos”.