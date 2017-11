El United promete cuatro fichajes a Mou para que renueve

El Manchester United quiere renovar a José Mourinho como sea. En las últimas semanas se han disparado los rumores que le relacionan con el PSG ante la complicada situación de Unai Emery que no tiene demasiados adeptos en el vestuario parisino. El entrenador portugués tiene contrato con el United sólo hasta 2019 y en el club inglés están encantados con él, pero la ampliación del contrato del luso no se antoja tan sencilla. Mou quiere fichajes top para poder pelear por la Premier y la Champions League, y el Manchester United está dispuesto a contentar al ex entrenador del Real Madrid.

Así, tal y como asegura el Daily Mail, el club ha prometido a Mourinho cuatro grandes fichajes para intentar convencer al portugués para que renueve su contrato. Los refuerzos en cuestión serían: Gareth Bale, Antoine Griezmann, Carlos Soler y Emil Forsberg. El extremo galés del Real Madrid es un viejo deseo de todos en Old Trafford, tanto de Mou como de los directivo. El galés está viviendo un calvario por las lesiones y esta temporada apenas ha podido ayudar al equipo, por lo que no es descartable que el club blanco escuche ofertas por él en verano.

El segundo de la lista es Griezmann, al que ya tantearon también durante el pasado mercado de fichajes. El francés decidió quedarse en el Atlético y renovó, pero su cláusula es asequible para cualquier grande viendo como se está moviendo el mercado. Griezmann vale 100 millones de euros y el United no tendría problemas en pagar esa cantidad atendiendo a fichajes que ya ha realizado como los de Pogba (115 kilos) o Martial (80 millones).

Y luego aparecen Forsberg y Carlos Soler, dos centrocampistas que gustan mucho a Mourinho y que permitirían tener al portugués muchas más opciones en la medular. Fellaini no le gusta al luso, Mata no está contando mucho, Carrick va haciéndose mayor… El United quiere renovar esa parcela y el sueco del RB Leipzig y el joven del Valencia son los jugadores que el club le ha prometido para el centro del campo.