Pepe quiere llevarse a Cristiano al Besiktas

A Cristiano Ronaldo le ha salido un nuevo pretendiente para continuar su carrera deportiva. El jugador, que se encuentra estable en su papel del líder del Real Madrid, ha recibido el ofrecimiento del Besiktas con su amigo Pepe como mensajero, que quiere añadir al luso al ‘come to Besiktas’ que se convirtió en viral con cada fichaje de la entidad el pasado verano.

En una entrevista para la televisión del club, Pepe fue preguntado por su opinión sobre una hipotética llegada de Cristiano al Besiktas. La respuesta fue la esperada. “Por supuesto, me gustaría que Cristiano Ronaldo estuviera aquí”. Pepe considera a Cristiano el mejor jugador del mundo, por encima de Lionel Messi, y explicó los motivos de su elección al asegurar que, para él, Ronaldo es “más completo” que el ’10’ del Barcelona, por lo que se quedaría con él antes que con Messi para su equipo.

Todo lo que se comenta en los medios de comunicación sobre Cristiano es considerado como injusto por Pepe, que quiso explicar cómo es verdaderamente su amigo.”Él es una persona a la cual tengo el máximo respeto. Es un amigo y es una persona extremadamente importante para mí. Si fuera posible que esto ocurriera, por supuesto que me encantaría que viniera al Besiktas. Fuera del campo, Cristiano es una persona extremadamente normal. Cuando veo que hablan de él en los medios pienso ‘esto no puede ser, es mentira'”.

“La gente habla sin conocer al verdadero Cristiano. Es una persona normal con costumbres normales como nosotros. Ama a su familia y a sus hijos y le da mucha importancia a ser padre, lo que considero importante. Le sale de forma natural”, añadió, en referencia a la personalidad de Ronaldo.

A pesar de que el Real Madrid quería continuar con Pepe en su plantilla un año más, el central tomó la decisión de salir rumbo a Turquía. “Tuve muchas ofertas de grandes clubes europeos. Cuando el Besiktas vino a por mí con su oferta y su proyecto, captó mi atención. Mucha, mucha gente me manda mensajes a través de las redes sociales diciendo que no podría irme. No podía dar la espalda a todo este cariño que me ha dado la gente. Era imposible no ir al Besiktas”, zanjó.