Icardi se pone a tiro

En Italia sólo se habla de Mauro Icardi. El delantero argentino dio la victoria al Inter de Milán este domingo con un doblete frente al Atlanta, un triunfo que permite al conjunto neroazzurro ser segundo de la Serie A, sólo superado por el Nápoles y por delante de Juventus, Roma y Lazio. Y buena parte de culpa de ello la tiene el ariete de 24 años, que lleva 13 goles en los 13 partidos de liga que ha disputado, es decir, sale a gol por encuentro. Un Mauro Icardi que gusta mucho al Real Madrid y que gusta mucho a la cúpula blanca.

Eduardo Inda desveló las intenciones blancas en El Chiringuito. “La tesis oficial del Real Madrid es que no se va a fichar, pero hacen falta jugadores. Hay algunos que pueden venir en enero y si no vienen en julio. Uno de ellos es Mauro Icardi, que podría jugar Champions. Es caro, unos 100 millones de euros, pero promedia un gol por partido”, aseveró.

En el club merengue tienen su nombre apuntado desde hace tiempo. Desde que era un niño se veían en él condiciones para ser uno de los mejores delanteros de Europa, aunque su personalidad y sus temas extradeportivos a veces hayan hecho más ruido que lo que hace sobre el campo. Sin embargo, desde hace un tiempo Icardi está centrado en lo futbolístico y el Inter de Milán lo celebra, pues sus goles están siendo fundamentales para la buena temporada del equipo italiano.

Un ‘9’ de área

En el Real Madrid ven en él ese delantero centro puro, rematador, ese hombre de área que puede venir de perlas al equipo para convertir las numerosas ocasiones de gol que se quedan en el limbo esta temporada. Sin embargo, acometer su fichaje no sería sencillo. El argentino tiene contrato hasta 2021 con el Inter de Milán y en Italia no hay cláusulas de rescisión, por lo que el club blanco debería intentar negociar directamente con el Inter, que no quiere venderlo y pediría más de 125 millones de euros por él.

Como siempre en este tipo de casos, el jugador jugaría un papel importante. Si presionara para aprovechar el tren del Real Madrid, que para muchos futbolistas ni pasa y para otros sólo lo hace una vez, el Inter podría verse obligado a bajar sus pretensiones. Icardi gusta y en el club son conscientes de que podría ser incluso una opción para el mercado invernal, pues podría disputar la Champions League con el Real Madrid al no haberla jugado este curso con el Inter.