Otro enfado de Cristiano con la prensa: “No hablo porque después decís lo que no he dicho”

Cristiano Ronaldo tomó la decisión de no hablar con los medios de comunicación en la zona mixta posterior al APOEL vs Real Madrid, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El delantero portugués, autor de un doblete, recriminó a la prensa emitir falsos mensajes tras sus declaraciones.

“No hablo, porque cuando hablo no se me entiende. Y después habláis de algo que yo no he dicho“, afirmó Cristiano, en tono serio, tras un encuentro en el que fue protagonista principal con dos goles y una asistencia en los 90 minutos disputados. Todo ello viene por la mala interpretación de unas declaraciones en las que el ‘7’ habló del nivel de la plantilla actual en comparación con la del año pasado.

El delantero del Real Madrid pasó de largo después de dar explicaciones a los periodistas que pedían su comparecencia, algo que no hicieron otros jugadores como Benzema o Nacho, que sí se pararon a hablar tras el triunfo que confirma matemáticamente el pase del conjunto merengue a los octavos de la Champions League.