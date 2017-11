El doblete de Benzema protagoniza los mejores memes de la goleada al APOEL

El Real Madrid se medía al APOEL de Nicosia en Champions y el conjunto madridista necesitaba como el comer desquitarse, después de la dura derrota en Wembley y de la falta de gol ante el Atlético de Madrid, que le condenó al empate a cero. Las expectativas eran bastante altas, frente a un rival de baja entidad y el conjunto madridista no defraudó. El conjunto madridista goleó en Chipre 0-6 y los memes volvieron a resaltar a Benzema, un habitual en los partidos de los blancos.

Sin embargo, esta vez, el delantero francés lo fue por su acierto de cara a puerta. Su continuidad en el once no gustó de primeras, algo que fue criticado, no como la entrada en la partida de Asensio y Lucas Vázquez, con los que Zidane buscaba una profundidad por las bandas que en los últimos choques había desaparecido.

El conjunto chipriota es la cenicienta del grupo H de la Champions League. Algo que favorecía a Cristiano Ronaldo, que no pasa por su mejor racha goleadora, al menos en Liga. La sequía del delantero portugués en el campeonato doméstico dura ya cuatro jornadas. No así como en Europa. El portugués es el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, y ante el equipo de Nicosia volvió a ver puerta, algo esperado, por otra parte. Nada menos que un doblete del luso, que ha marcado en los cinco encuentros disputados hasta la fecha en Champions, esta temporada.

Modric abrió la lata y Benzema amplió distancias cerca del descanso. Pero antes de marcharse al túnel de vestuarios, dio tiempo a que el conjunto madridista hiciera otros dos tantos. Nacho, a la salida de un córner, hizo de Ramos y puso el tercero al rematar un balón muerto en el área pequeña. Y Benzema volvió a marcar. Doblete del madridista, que no atraviesa precisamente su mejor momento en el Real Madrid, al menos hasta antes del partido.