Cristiano volvió a ser ‘The Best’

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo. Tras un mes negro, el portugués recuperó su mejor versión en su competición favorita, la Champions League. El máximo goleador de la historia de esta competición cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada. No sólo sacó su lado más letal de cara a puerta sino que también estuvo generoso con sus compañeros. Anotó dos goles y dio una asistencia –a Benzema en su segundo tanto–.

Todo parecía dispuesto para que disparara el luso, sin embargo, recortó al defensa y se la cedió a Karim para que, a puerta vacía, pusiera el 0-4. Hasta ese momento Cristiano no había marcado ningún gol en el partido. Pero tal y como estaba jugando era cuestión de tiempo. Así fue. Cuatro minutos después del tanto del francés llegó el primero del astro luso.

Desde el inicio había salido dispuesto a terminar con su sequía, llevaba 20 días sin marcar. Generoso, participativo y peligroso de cara a portería, así comenzó el choque el mejor jugador del mundo. Su esfuerzo obtuvo una más que merecida recompensa. Con el APOEL ya vencido, el 7 blanco aprovechó para redondear su gran noche con un doblete mágico.

El mejor jugador del mundo había vuelto. Muchos ventajistas, aprovechando su pequeño bajón, le atizaron con fuerza, pero él nunca se rindió. Cristiano ha vuelto y suma 18 goles en sus últimos diez partidos en esta competición con el Real Madrid, que hacen un total de 113 tantos en la historia de la Liga de Campeones.

No todo fueron goles y asistencias, también creó una ocasión de peligro y cerró el partido con unos números dignos del The Best. Remató ocho veces, de las cuales tres fueron a portería y dos de ellas acabaron en gol. Terminó el choque con casi un 74% de éxito en los pases, 17 buenos y solo seis malos de los 23 que dio en los 90 minutos. Pero también estuvo sublime en defensa, donde ganó el 80% de los duelos disputados, solo perdió uno de los cinco. En resumen, Cristiano volvió a ser Cristiano, el de las grandes noches.