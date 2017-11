APOEL Vs Real Madrid resultado resumen y goles (0-6)

APOEL Vs Real Madrid: en directo

Resumen: El Real Madrid gana confianza a base de goles. En la semana que más han sido criticados Benzema y Cristiano, ambos anotaron un doblete ante el APOEL para callar bocas. Modric, que hizo el primero con una gran volea y Nacho, que hizo el segundo a la salida de un córner, completaron la goleada.

Min 90+3. Final del partido en Nicosia. Goleada del Real Madrid.

Min 89. Fuerza la tarjeta amarilla Carvajal para llegar limpio a los octavos. No jugará ante el Dortmund en el Bernabéu.

Min 84. Perdona el Real Madrid el séptimo. Contra de seis contra dos pero no finalizó bien Dani Ceballos. Qué ocasión se le ha escapado al conjunto blanco. El partido está roto.

Min 83. Buen despeje de Casilla. Centro de Alone desde la izquierda que estuvo a punto de colarse. El meta madridista sacó una buena mano.

Min 82. Uyyy Borja Mayoral Buena contra del Real Madrid, la puso Theo desde la izquierda y el delantero llegó muy forzado y el balón se fue alto.

Min 80. Error de Kiko Casilla en la salida de balón. Alone lo intentó desde lejos pero el meta enmendó su error.

Min 76. Gol del Tottenham en Dortmund (1-2). Esto le convertiría en primer clasificado de grupo de forma matemática.

Min 73. Qué bueno es Carvajal. Gran jugada del lateral por la banda que se plantó dentro del área pequeña. Lo que aporta a este equipo el canterano. Zidane sonríe con su recuperación.

Min 71. Uyy Marco Asensio. Fusiló dentro del área pero Nauzet despejó con los pies. Muy buena jugada de Varane que arrancó desde el centro del campo y se plantó casi en el área.

Min 67. Lo sigue intentando el Real Madrid a pesar de ir 0-6 en el marcador. Hay que recordar un dato: la máxima goleada en la historia del competición es el 0-7 del Liverpool al Maribor.

Min 63. Zidane hace el tercer cambio. Sale Benzema y entra Borja Mayoral.

Min 62. Qué choque entre Benzema y Cristiano Ronaldo. El galo se levanta pero el luso se duele en el suelo de un golpe en la cabeza.

Min 57. Doble cambio en el Real Madrid. Salen Marcelo y Kroos; entran Theo Hernández y Dani Ceballos. Sale Sallai y entra Efrem en el APOEL.

Min 56. Ojo que se ha hecho daño Nacho. Cayó al suelo después de recibir un codazo de un atacante del APOEL.

Min 54. GOL GOL GOL GOL de Cristiano Ronaldo. Error en la salida de balón del APOEL, Benzema la robó y Cristiano marcó a puerta vacía. Segundo gol y octavo en Champions del luso.

Min 52. Uyy Cristiano Ronaldo. Su disparo se marchó fuera por poco después de una buena asociación con Benzema.

Min 51. Ojo que hay gol del Tottenham en Alemania. Marca Harry Kane (1-1).

Min 49. GOL GOL GOL GOL de Cristiano Ronaldo. Golazo de cabeza del portugués. La puso Marcelo desde la izquierda y conectó un testarazo perfecto la estrella del Real Madrid. Su séptimo en cinco partidos de Champions League.

Min 48. Calientan Ceballos, Borja Mayoral y Theo Hernández. Estas serán las posibles sustituciones de Zidane en la segunda mitad.

Min 45. Comienza la segunda parte. La mueve el Real Madrid.

Resumen de la primera parte: Buenos primeros 45 minutos del Real Madrid que ha acabado con la crisis del gol gracias al doblete de Benzema, Modric y Nacho. Buena primera parte del galo y muy generoso Cristiano, que le regaló el segundo tanto al ‘9’. En estos momentos el Borussia vence al Tottenham (1-0). Ambos equipos estarían igualados a puntos en la tabla pero los ingleses serían primeros y tendrían que pinchar en la última jornada.

Min 45+ 2. Descanso. El Real Madrid se va con los deberes hechos a los vestuarios.

Min 45+1. GOL GOL GOL GOL de Benzema. Se la regaló Cristiano. Contra perfecta del Real Madrid que culmina el galo con su segundo gol de la noche.

Min 41. GOL GOL GOL GOL de Nacho. Remató dentro del área pequeña después de un cabezazo de Varane a la salida de un córner puesto por Asensio. Tercero para el Real Madrid. Hoy sí están llegando los goles.

Min 39. Y aquí llega el segundo. GOL GOL GOL GOL de Benzema. Definió a la perfección a la izquierda de Nauzet después de una bonita jugada del Real Madrid. Se marchó al banquillo a saludar a Zidane y a Borja Mayoral. Primer gol del galo en Champions.

Min 38. Domina el Real Madrid por completo pero tiene que meter el segundo para evitar sustos.

Min 33. Está participando ahora Asensio un poquito más por la izquierda. Poco se ha visto hoy a la joya del Real Madrid. Tiene que intervenir más y buscar más la zona de la mediapunta, que hoy sin Isco está vacía.

Min 32. Otra de Cristiano. Remató desviado el luso. Sigue buscando su séptimo gol en Champions.

Min 27. Uy el APOEL. Remató Sallai de cabeza pero se marchó alta. No tiene miedo en ir arriba el conjunto chipriota.

Min 24. Ojo al penalti sobre Luka Modric. Un jugador del APOEL arrolló al croata dentro del área. El árbitro portugués no pitó nada. La vida sigue igual…

Min 22. ¡GOL GOL GOL GOL! Golazo de Luka Modric. Como en los viejos tiempos. Le cayó un balón desde fuera del área y la empaló con la derecha directa a la meta de Nauzet. Se adelanta el Real Madrid con el primer gol de la temporada del centrocampista.

Min 21. ¡Fuera Cristiano! Lo intentó de falta desde muy lejos pero se marchó muy cerquita del palo izquierdo de Nauzet.

Min 20. Que entrada por detrás de Carlao a Cristiano Ronaldo… Se queja la estrella del Real Madrid y con razón. Coge el balón para disparar Cristiano…

Min 19. ¡Otra llegada del Real Madrid! Buen balón de Benzema a Cristiano dentro del área pero apareció Rueda cuando el luso armaba la pierna.

Min 17. ¡De casi Cristiano! El luso disparó con la zurda desde muy lejos y se marchó fuera por muy poco. Está con ganas el luso.

Min 17. Otro error en el pase y otra llegada del APOEL. Falló Lucas Vázquez en un pase fácil en el centro del campo.

Min 15. Cuidado con el APOEL. Llegada peligrosa, error de Casilla en la salida de balón y otra ocasión para el equipo chipriota. Muchas imprecisiones en el conjunto blanco.

Min 12. Otra llegada del Real Madrid. Cristiano la puso desde la derecha y Asensio no pudo conectar con Benzema. Carvajal también lo intentó en la segunda jugada pero paró fácil Nauzet. Domina por completo el equipo de Zidane.

Min 10. No llegó Cristiano por poco. Estuvo a punto de quedarse en mano a mano con Nauzet pero el portero llegó antes. Se huele el tanto del próximo Balón de Oro.

Min 7. Uyy el APOEL. Le pegó Morais desde lejos y blocó Casilla. Primer aproximación peligrosa del equipo chipriota.

Min 5. Parece que puede seguir el meta español. Se reanuda el juego en Nicosia.

Min 4. Ojo que puede estar lesionado el portero Nauzet. Chocó con un compañero después del disparo de Cristiano Ronaldo. Puede haber cambio.

Min 2. ¡La primera del Real Madrid! Buena contra comandada por Benzema y Cristiano acabó rematando dentro del área. El meta español Nauzet evitó el primero del luso. Empiezan bien los de Zidane.

Min 1. ¡Comienza el partido! Mueve la bola el APOEL.

20.41. ¡Saltan al terreno de juego los protagonistas! Suena el himno de la Champions. Esto va a empezar ya. Recordamos Lucas Vázquez y Marco Asensio, novedades en el once de Zidane. Descansa Casemiro e Isco.

20:34. Los jugadores ya están en vestuarios preparándose para saltar al terreno de juego. ¡Esto está a punto de empezar!

20:22. En el partido de ida, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció al APOEL por 3-0, con Cristiano Ronaldo como jugador más destacado.

20:07. Esta será la disposición táctica del APOEL en la noche de hoy.

19:58. En el APOEL, tres jugadores españoles partirán como titulares. Jesús Rueda (ex Valladolid), Roberto Lago (ex Celta) y Nauzet Pérez (ex Osasuna), serán los encargados de frenar a los delanteros madridistas en el día de hoy.

19:50. Zidane apuesta por una línea de cuatro hombres en el medio, de cara a atacar las bandas del APOEL, la zona que el equipo chipriota tiende a dejar más desprotegida. Lucas Vázquez y Asensio serán importantes hoy.

19:37. ¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL APOEL!

19:29. ¡ALINEACIÓN DEL REAL MADRID! ¡No juega Casemiro!

Kiko Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, Modric, Asensio, Lucas; Cristiano y Benzema.

19:15. ¡BUENAS TARDES! Vuelve la Champions. Ganar para olvidar. El Real Madrid llega a Chipre con la obligación de dar un golpe en la mesa ante un APOEL de Nicosia que ha demostrado mucho más de lo que podría parecer en esta Champions. Tras el empate cosechado el pasado fin de semana en el derbi ante el Atlético de Madrid y ver como el Barcelona se aleja en 10 puntos en la cabeza, los de Zidane deben resarcirse para volver a encontrar la flor perdida.

Horario y canal de televisión del APOEL Vs Real Madrid

El Real Madrid buscará en Nicosia recuperar sensaciones. Sin Sergio Ramos, Varane y Nacho tienen que demostrar que están preparados para que la baja del capitán no es un drama. En la media, Marco Asensio y Dani Ceballos pueden tener su lugar en el once con la idea de dejar claro a Zidane que el equipo B que tantos éxitos dio el curso pasado puede volver a ser importante.

Por otro lado, en la delantera Cristiano Ronaldo vuelve a su competición favorita, en esa donde la pelota sí entra, para seguir siendo Pichichi. El luso buscará perforar las redes rivales para ayudar a sumar tres puntos que darían al actual campeón de Europa el billete a los octavos de final. A su lado, Karim Benzema, protagonista en la última rueda de prensa de Zidane, tratará de reconciliarse con el gol.

En frente, el APOEL quiere apurar sus opciones de seguir vivo en competición europea a costa de los blancos. Tras sacarle dos empates al Borussia Dortmund, los chipriotas siguen con posibilidades de acceder a la Europa League. En su casa, con su gente, tratarán de hacer un infierno para que el Real Madrid no se encuentre cómodo y tratar de obtener algo positivo. Sumar ante los madridistas sería dar un paso hacia adelante casi definitivo, ya que su rival, el Dortmund, recibe al Tottenham en un estado de forma muy negativo.

El Real Madrid deberá aparcar el empate sin goles del último derbi madrileño que agravó sus opciones para el título de LaLiga Santander y centrarse en no fallar este martes (20.45 horas/Antena 3) en su visita al modesto APOEL chipriota ante el que debe certificar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones y no dejarlo en manos de posibles urgencias finales.

Después de la dura derrota ante el Tottenham en Wembley, la primera plaza del Grupo H se antoja complicada. Los de Mauricio Pochettino aventajan en tres puntos a los madridistas que deben ganar los dos partidos restantes y esperar que su rival no lo haga, aunque la segunda plaza parece no correr peligro por la distancia de cinco puntos con el Borussia Dortmund.

Por ello, los de Zinédine Zidane necesitan ganar para asegurarse ya los octavos, esperando que los ‘Spurs’ tropiecen en el Signal Iduna Park para llegar a la última jornada con la obligación de ganar al conjunto ‘borusser’ sólo para aspirar a un complicado primer puesto porque a los ‘Spurs’ les quedaría recibir al APOEL. Sin embargo, en caso de nuevo tropiezo a domicilio y victoria de los de Peter Bosz, estos llegarían aún vivos para jugársela en una ‘final’ en el Bernabéu.

La visita al GSP Stadium se antoja clave para la mejoría del equipo blanco, que viene de un intenso derbi donde volvió a dejar claro que le está fallando su tradicional ‘pegada’. El actual campeón de Europa se quedó de nuevo sin marcar y tampoco tuvo excesivas ocasiones, quedándose ya a diez puntos de un FC Barcelona que sigue sin fallar.

Ahora, ante un modesto del Viejo Continente, el Real Madrid espera recuperar su voracidad goleadora. El APOEL ya cayó claramente en Madrid por 3-0, pero en su estadio su solidez se suele multiplicar, por lo que será vital que Zidane logre ‘enchufar’ desde el minuto uno a los suyos y evite relajaciones innecesarias para retomar la senda de la victoria como visitante, después de ser incapaz de ganar en las tres últimas salidas.

Zidane deberá decidir si reparte esfuerzos después de un sábado trepidante y con mucho desgaste, donde perdió un efectivo más, el capitán Sergio Ramos, baja este martes por la fractura nasal que le causó la involuntaria patada de Lucas Hernández.

Para sustituirle, el francés puede optar por Nacho como compañero de Varane ya que Carvajal volvió a la acción disputando los 90 minutos y dejando claro su importancia en el entramado ofensivo del equipo. El de Leganés está apercibido de sanción y después de jugar por primera vez en casi dos meses podría tener descanso y que fuese Achraf el lateral. Theo Hernández espera su oportunidad para dar descanso a Marcelo.

En el centro del campo, ‘Zizou’ continuó apostando por su cuarteto de confianza y alguno de sus componentes podría descansar para dar minutos a Llorente, Ceballos, Asensio o Lucas Vázquez, mientras que arriba, el duelo ante el campeón chipriota parece propicio para que Cristiano Ronaldo afine una puntería que no le está fallando tanto en la ‘Champions’, donde ya lleva seis goles, y una nueva oportunidad para que Benzema apague las críticas que le rodean.

El APOEL quiere soñar

El francés hizo un doblete en la anterior visita a Nicosia del Real Madrid, que entonces se impuso claramente por 0-3 en la ida de los cuartos de final del torneo de 2011-2012. El APOEL tiene ahora complicado llegar tan lejos, pero tras arañar sus dos puntos en su doble enfrentamiento ante el Borussia Dortmund, llega con opciones de aspirar a pelear por llegar a la Liga Europa.

El equipo chipriota sabe que es casi obligatorio que puntúe ante los blancos, pero eso no parece que vaya a exigirle ser más protagonista sino que apostará por ser disciplinado en las tareas defensivas y luego aprovechar los espacios que pueda dejar su rival para lanzar contragolpes.

Giorgios Donis tiene las bajas del portero Boy Waterman, el lateral Zhivkov Milanov y el centrocampista Facundo Bertoglio. Para la portería, el club fichó al español Nauzet Pérez, titular en los tres últimos encuentros y que ya sabe lo que es enfrentarse al ataque madridista, mientras que el técnico ya pudo contar el pasado viernes en la victoria ante el Omonia con el lateral español Roberto Lago.