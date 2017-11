Zinedine Zidane ya ha hecho pública la alineación oficial del Real Madrid para enfrentarse al APOEL en Nicosia en un partido en el que el equipo blanco aspira a sellar su clasificación para los octavos de final de la Champions.

El entrenador madridista no ha hecho una revolución en la alineación oficial del Real Madrid, aunque sí algunos retoques sobre el once que salió de inicio al Wanda Metropolitano el pasado sábado para disputar el derbi. El once inicial que presntará Zidane estará formado por Kiko Casilla; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Lucas Vázquez, Kroos, Modric; Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Bajo los palos repetirá Kiko Casilla en ausencia del lesionado Keylor Navas.

APOEL vs Real Madrid en vivo y en directo on line

En defensa la baja de Sergio Ramos, lesionado en el derbi por el penalti no pitado de Lucas Hernández, obliga a Zidane a modificar la alineación oficial del Real Madrid. Carvajal y Marcelo repiten en los laterales, mientras que la pareja de centrales será la formada por el multiusos Nacho y Varane.

En el centro del campo, más retoques. Repiten Kroos y Modric, mientras que descansan dos de los titulares de Zidane: Casemiro e Isco. El puesto del brasileño será ocupado por Kroos, que estará acompañado por el croata, mientras el del malagueño será ocupado por Asensio. También será titular Lucas Vázquez en la banda contraria.

Arriba no hay cambios en la alineación oficial del Real Madrid. Repiten Cristiano Ronaldo y Benzema, el dúo de la sequía goleadora en la Liga, que confía en el retorno a la Champions para volver a demostrar su potencial goleador y recuperar no sólo la pegada perdida, sino también la sonrisa.