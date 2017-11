Colocan a Salah en el Real Madrid

35 son las nacionalidades distintas que han defendido el escudo del Real Madrid durante los 115 años de su historia. Europa, Norteamérica y Sudamérica son los tres continentes que han englobado todos estos futbolistas -a falta de Asia y Oceanía todavía- por lo que la llegada del egipcio Mohamed Salah no haría más que sumar un país más a la primera lista.

Tal y como ha revelado en Twitter su compatriota y leyenda en su tierra Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid, más conocido como Mido, el ahora jugador del Liverpool lo tiene todo para recalar en las filas del Rey de Europa próximamente: “Salah tiene la mentalidad para continuar jugando al más alto nivel muchos años y es lo que todos los egipcios echaban de menos cuando tenían la oportunidad de jugar en Europa”.

“Creo que Salah no va a estar en el Liverpool por mucho tiempo. Pronto se irá al Real Madrid. ¡Hala Madrid!”, añadió el ex delantero del Celta de Vigo entre otros de los once equipos en los que jugó -actualmente es el entrenador del Zamalek de su país.

@22mosalah got the mentality to keep playing at the top level for many years and this is what we were all Egyptians r missing when we had the chance to play in Europe..I believe thatSalah will not stay for long at @LFC !!soon he will be gone to @realmadriden #HalaMadrid 💪🏼 — Mido (@midoahm) 19 de novembro de 2017

Poco antes del citado tweet, publicó otro en el que le felicitaba y además comparaba con uno de los pupilos de Pep Guardiola en el Manchester City: “Felicidades a Salah por convertirse en el egipcio que más goles ha marcado en Europa. ¡Y todavía le quedan muchos por llegar!”.

“Recordad que cuando los aficionados del Liverpool se reían de mí hace tres años dije que Salah es diez veces mejor que Sterling. Ahora sabemos que yo tenía razón. ¡Sigue así hijo!”, finalizó Mido en las redes sociales.

Congratulations to @22mosalah on becoming the most Egyptian to Score goals in Europe and still got plenty to come!!remember when the Liverpool fans made fun of me when I said 3 years ago that Salah is 10 times better thn Sterling..well now they know I was right !!keep going son!! — Mido (@midoahm) 19 de novembro de 2017

Las estadísticas le dan la razón

Mohamed Salah llegó al Liverpool el pasado verano procedente de la Roma italiana a cambio de 42 millones de euros. En un principio se pensó que era una inversión muy alta pero en tan sólo unos meses de competición, ha demostrado cómo no.

14 goles y cuatro asistencias en 18 partidos con los reds son números muy significativos en una liga como la Premier y en la Champions League. Es más, desde que se fue el ídolo Luis Suárez ningún jugador había llegado a estos registros y el egipcio lo ha conseguido en apenas un tercio de temporada. Al Real Madrid no se le pasan estos datos ni su edad: 25 años.