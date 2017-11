El Manchester United no quiere perder a su entrenador, que a su vez es una de las grandes estrellas de su ambicioso proyecto. El Paris Saint-Germain está amagando con lanzarse a por José Mourinho, que acaba contrato con la entidad inglesa en junio de 2019, y la respuesta no es otra que un sueldo galáctico y una atractiva promesa para convencer a Mou de que no va a encontrar un lugar mejor que Manchester para seguir entrenando.

La marcha de Unai Emery de la capital francesa parece cada vez más cerca, salvo gran título conquistado por la entidad, por lo que la llegada de Mourinho resultaría un soplo de aire fresco para el PSG. La mala relación del técnico vasco con Neymar no parece que vaya a repetirse con Mou, que, al menos al inicio de sus proyectos, ha demostrado tener mucho control sobre sus estrellas.

Sin embargo, el United parece empeñado en que el cruce de caminos entre Mourinho y el PSG sea una utopía, y para ello ofrecerán un sueldo astronómico de 22 millones de euros por temporada, según publica el Daily Mail.

Además de la renovación con sustancial mejora de contrato, el Manchester habría prometido a su técnico la llegada de cuatro jugadores que se encuentran en su lista, entre los que destaca Gareth Bale. Además, Carlos Soler, Emil Forsberg y Antoine Griezmann también llegarían a Old Trafford para contentar a Mou. El regreso de Cristiano Ronaldo, aunque conscientes de la dificultad, es otro de los sueños del United, y que si se pone a tiro realizarán.