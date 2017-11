El Piqué más macarra con Undiano: “Traías apuntada la tarjeta de casa”

Gerard Piqué no podrá estar el próximo fin de semana en Mestalla para medirse al Valencia. El central del Barcelona vio una amarilla en la primera mitad tras agarrar a Amarabat que le obligará a cumplir ciclo de amonestaciones. Esta baja es especialmente sensible para los azulgranas, ya que Mascherano tampoco podrá estar en el duelo al estar lesionado.

La cartulina sacó el lado más macarra del defensa. “Undiano, Undiano… no me digas que no la tenías apuntada”, le espetó el defensor catalán al colegiado insinuando que sabía perfectamente que esa amarilla tenía premio. “La traías de casa“, insistió Piqué en sus protestas como captaron las cámaras de Deportes Cuatro.

En el seno del Barcelona creen que la amarilla a Piqué es exagerada, por lo que la recurrirán. Lo normal sería que el recurso quedara en nada, pero con los azulgranas ya se sabe que no hay imposibles cuando la Federación anda de por medio. También recurrirán la amonestación que vio Luis Suárez por golpear a Cuellar. El uruguayo debió ser expulsado tras increpar al meta del Leganés.