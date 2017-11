“Vamos a pelear la Liga… si nos dejan”

Zidane y los jugadores fueron muy claros tras el empate en el derbi madrileño. La Liga está muy difícil, sí. Nadie lo niega. Pero el Real Madrid tiene que luchar hasta el final en todas las competiciones. Hasta el último segundo en el que haya alguna remota posibilidad de revalidar el título. Esos son los valores del club merengue y esa es la conjura que se ha hecho en el vestuario blanco tras el partido ante el Atlético de Madrid.

“Hay que pelear la Liga hasta el último partido que se pueda”, dicen de puertas para adentro los jugadores y el cuerpo técnico. El equipo cree que ofrecieron una muy buena imagen en el derbi del Wanda Metropolitano, pero de nuevo faltó el gol: “Debemos seguir esta línea”. Tanto Zidane como la plantilla siguen convencidos de que cuando lleguen los goles el equipo cogerá todavía más confianza y empezará a escalar puestos en la tabla, siempre que los árbitros se lo permitan.

Borbalán condicionó el derbi

Porque lo de Fernández Borbalán en el Wanda fue de traca. El colegiado masacró al Real Madrid una y otra vez para no dejarle ganar un derbi que mereció vencer. No señaló cuatro penaltis a favor de los blancos y perdonó la expulsión a Correa y Savic en la primera mitad. En el vestuario prefieren no explotar públicamente contra los árbitros, pero son conscientes de que muchos de los graves errores de los colegiados han costado puntos que a día de hoy serían fundamentales para no estar a diez puntos del Barcelona.

Pero el Real Madrid nunca va a resignarse ni a agachar la cabeza. Mientras haya vida el equipo va a ir a por todas. Y hay tiempo para que cambien las cosas. Y, de hecho, el conjunto merengue ya remontó 11 puntos al Barcelona con Zidane al mando en la 2015/16. Aunque finalmente no sirviera para ganar esa Liga, es un buen dato al que agarrarse de cara a lo que viene por delante.