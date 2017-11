Isco, a Fernández Borbalán: “Eres muy malo”

En la cúpula del Bernabéu no gustó la decisión de designar a Fernández Borbalán para el derbi y los peores presagios se confirmaron durante 90 minutos donde el colegiado almeriense masacró al Real Madrid. Y es que el equipo de Zidane no salió con los tres puntos del Wanda porque el árbitro no vio o no quiso ver ningún penalti en el área del Atlético. Y claro, Isco se encargó de recordárselo.

El centrocampista andaluz resumió el sentir de la afición madridista criticando la actuación del Fernández Borbalán durante el partido. “Eres muy malo”. Estas fueron las palabras del jugador español hacía el colegiado después de que éste no pitara una clara falta sobre el ’23’ del Real Madrid al borde del área del Atlético de Madrid. Y es que Isco fue el principal objeto de las patadas del conjunto rojiblanco que de manera sorprendente acabó el partido con 11 jugadores.

El árbitro almeriense pasó por alto una entrada criminal de Savic a Kroos en la primera mitad, pero lo más importante: no señaló hasta tres penaltis claros dentro del área del Atlético de Madrid. Y es que Fernández Borbalán decidió mirar para otro lado cuando Lucas rompió la nariz a Sergio Ramos dentro del área, no pitó una mano de Juanfran dentro del área y también obvió una mano aún más clara de Godín en los últimos minutos.

Y todo esto se traduce en que el Real Madrid se dejó otros dos puntos claves en la lucha por la Liga. Ahora a diez puntos, está condenado al milagro para dar caza al Barcelona. Quizá, si Fernández Borbalán hubiera hecho bien su trabajo, los de Zidane no estarían en esta situación.