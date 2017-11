Mourinho no se olvida de Gareth Bale y el Manchester United tampoco. Según publica este sábado el Daily Mail el club de Old Trafford estaría dispuesto a poner 100 millones de libras para el fichaje del galés del Real Madrid.

En el Real Madrid, aunque mantienen intacta la confianza en Gareth Bale hay voces que empiezan a sopesar el traspaso del crack galés a final de temporada después de cuatro años marcados por las lesiones musculares. Esta misma semana, al galés le diagnosticaron una rotura fibrilar en el tercio medio del músculo aductor largo sin haber llegado a jugar tras la anterior lesión en el sóleo.

El propio Gareth Bale no tiene ninguna intención de irse del Madrid, pero en la Premier harán todo lo posible para hacer realidad su regreso. Y el club con más opciones de ficharlo el verano que viene es el Manchester United. Mourinho ya dijo públicamente que si el Madrid ponía a Bale en la rampa de salida iría a por él. Y eso podría suceder en los próximos meses.

Mientras tanto, varios medios de Inglaterra aseguran este sábado que habrá una tercera oferta al equipo blanco (la última fue de 105 millones) y en Old Trafford ya echan cuentas para llevarla a cabo. Según Daily Mail, el United sabe cómo está el mercado desde este verano y ofrecería 100 millones de libras al Real Madrid (112 millones de euros al cambio actualmente) y Bale percibiría 15,6 millones de libras en neto al año (17,5 millones de euros netos).

Por otra parte, la directiva de los red devils espera que el próximo mercado veraniego no sea tan convulso gracias al Mundial de Rusia y eso pueda hacer rebajar el precio de Bale, que además no se sobrevalorará porque Gales no juega el Mundial.